Аэропорт Геленджика впервые принял миллион пассажиров

С начала года аэропорт Геленджика впервые в своей истории обслужил миллион пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта. Большинство из них - отдыхающие.

- Для нас миллион - важный и значимый рубеж, который подтверждает, что перелеты в Геленджик пользуются спросом, - рассказал генеральный директор фирмы "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко. - Кроме того, эта цифра еще раз подтверждает важность и своевременность строительства нового терминала аэропорта, который примет своих первых пассажиров уже в первом квартале следующего года.

Сегодня юбилейным, миллионным пассажиром стала Наталья Агапова, вылетавшая вместе с котом Персиком из Геленджика в Москву, а затем в Сургут. Ее поздравили представители аэропорта и авиакомпании.

Она получила в подарок сертификат на бесплатный перелет туда-обратно, на обслуживание в бизнес-зале нового терминала геленджикского аэропорта на год и памятные сувениры.