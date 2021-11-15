Кубанский борщ признали главным кулинарным наследием России

На всероссийском конкурсе кулинарных изделий и гастрономических брендов "Вкусы России" победил кубанский борщ. Блюдо заняло первое место в номинации "Кулинарное наследие". Голоса за борщ отдали представители экспертной комиссии конкурса, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В проекте приняли участие предприниматели и компании из 84 регионов страны. Они подали 720 заявок. Победителей выбрала конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Помимо борща Краснодарский край отправил на конкурс еще 11 гастрономических брендов - чай, овощи, мраморную говядину, молодой картофель, адлерскую форель, черноморскую барабульку, а также вина.

Как уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, многие из представленных брендов можно увидеть в рамках агротуров по территории Краснодарского края.