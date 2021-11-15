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15.11.2021 15:35
Рубрика: Общество

Кубанский борщ признали главным кулинарным наследием России

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На всероссийском конкурсе кулинарных изделий и гастрономических брендов "Вкусы России" победил кубанский борщ. Блюдо заняло первое место в номинации "Кулинарное наследие". Голоса за борщ отдали представители экспертной комиссии конкурса, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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- В проекте приняли участие предприниматели и компании из 84 регионов страны. Они подали 720 заявок. Победителей выбрала конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Помимо борща Краснодарский край отправил на конкурс еще 11 гастрономических брендов - чай, овощи, мраморную говядину, молодой картофель, адлерскую форель, черноморскую барабульку, а также вина.

Как уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, многие из представленных брендов можно увидеть в рамках агротуров по территории Краснодарского края.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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