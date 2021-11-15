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15.11.2021 16:09
Рубрика: Общество

Курсанты Ушаковки стали победителями онлайн-хакатона среди профильных вузов РФ

Текст: Олег Сергеев
Два первых места и проект, принятый в разработку, - таков урожай, который собрали курсанты Ушаковки с онлайн-хакатона в сфере цифровизации транспортной отрасли. В этом соревновании принимали участие студенты профильных высших учебных заведений страны.
Команда "Курочка Ряба" из Ушаковки создала платформу с единым расписанием движения междугородных автобусов. Фото: Олег Сергеев Команда "Курочка Ряба" из Ушаковки создала платформу с единым расписанием движения междугородных автобусов. Фото: Олег Сергеев
Команда "Курочка Ряба" из Ушаковки создала платформу с единым расписанием движения междугородных автобусов. Фото: Олег Сергеев

Для пяти команд, сформированных в Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова для участия в этом кибер-соревновании, начало прошлой недели выдалось очень жарким. Начиная с понедельника в течение 52 часов они ломали головы, придумывая решение кейсов, креативили, пытаясь удивить жюри, и мобилизовались, активируя все свои знания. С восьмого по 10 ноября 2021 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" при поддержке минтранса России проводило онлайн-хакатон в сфере цифровизации транспортной отрасли.

Фото: Олег Сергеев
В Ушаковке у первокурсников прошла церемония "Посвящение в курсанты"

Стартовали его участники в 10:00 в понедельник, а итоги подвели только в 21:00 в среду. Всего за победу в кейсах боролась 21 команда - это студенты профильных вузов минтранса со всей страны. Авторами кейсов стали подведомственные минтрансу службы, федеральные агентства и организации: Ространснадзор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот, Росжелдор, Росгранстрой и Росавтотранс. Состязания проходили в онлайн-формате.

От Ушаковки в соревновании приняли участие пять команд и один самостоятельный участник - все курсанты осваивают направление подготовки "Информационные системы и технологии".

Для начала - о победителях: ими стали две команды "Курочка Ряба", капитан Андрей Орлов (3-й курс "ИСИТ") и команда "AlCuMn", капитан - Александр Чуприн (3-й курс "ИСИТ"). К слову, ни вторых, ни третьих мест на хакатоне не присуждали. Особую оценку жюри заслужили наши курсанты во главе с Александром Биденко (команда "Admire") - их проект, направленный на автоматизацию образовательных процессов, организаторы планируют взять в разработку и дальнейшее внедрение.

В основном участники от Ушаковки выбирали кейсы, подготовленные Росморречфлотом. Дело в том, что задачи в кейсах ставятся специфические, а специфика эта зависит от ведомства. Но тем ценнее первое место, которое заняла "Курочка Ряба": здесь курсанты взялись за тематику, предложенную Росавтотрансом. Им необходимо было создать платформу с единым расписанием движения междугородных автобусов. У программистов получилось, более того, на их сайте не только можно было построить удобный для себя маршрут, а еще и внести любые предложения по корректировке расписания в случае, если пассажиру что-то показалось неудобным.

Еще одни победители, команда "AlCuMn", занимались разработкой сайта для онлайн-обучения. Здесь тоже было найдено свое оригинальное решение - ребята создали программу, с помощью которой студенты могли бы вносить свои достижения и победы в общевузовскую базу данных.

Еще одни победители, команда "AlCuMn", занимались разработкой сайта для онлайн-обучения. Фото: Олег Сергеев

Елена Халеева, курировавшая университетские команды во время состязаний, говорит, что все - молодцы, причем не только победители. И особенно отмечает второкурсников, для которых этот хакатон был фактически первым.

"Ребята постарались, две начинающие команды - "Dungeon Masters" и "Amogus Drip", не снялись с дистанции, боролись, преодолевали трудности, набирались опыта. В их случае - это самое важное. Теперь говорят, что к следующему хакатону будут подготовленными, грамотней распределят задачи между членами команды, станут правильней распоряжаться временем. Конечно, особого уважения заслуживает наш сольный частник - Тимофей Талан, он поставил себе сложную задачу - разработать специальную платформу для взаимосвязи между выпускниками вузов и ссузов и потенциальными работодателями, весьма перспективное направление", - говорит Елена Халеева, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель начальника кафедры "Радиоэлектроника и информационные технологии" ГМУ имени адм. Ф. Ф. Ушакова:

Начальник кафедры радиоэлектроники и информационных технологиий кандидат технических наук, доцент Игорь Бузенков считает, что курсанты отлично проявили себя, ведь данное кибер-соревнование было не самым простым. Занимаясь разработкой инструментов и инновационных технологических решении?, способствующих развитию цифровизации транспортной отрасли, ребята проявили не только знания, полученные во время учебы, но и учли личный опыт дистанционного обучения, поэтому все разработки получились актуальными.

Курсанты из команды "Admire" заслужили особую оценку жюри за проект, направленный на автоматизацию образовательных процессов. Фото: Олег Сергеев
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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