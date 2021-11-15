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15.11.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

На Кубани начали проверку избиения женщины в трамвае из-за маски

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре женщина, которую избили в трамвае из-за отсутствия защитной маски, подала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку обстоятельств этого инцидента, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: iStock
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"В полицию действительно обратилась гражданка, которая ехала на пассажирском транспорте 13 ноября, - пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару. Артем Коноваленко. - Женщина сообщила о возможных противоправных действиях как пассажиров трамвая, так и водителя и кондуктора и написала ряд заявлений на указанных лиц, в том числе о нанесении телесных повреждений. Там указано, что водитель и кондуктор якобы мешали ей передвигаться на трамвае. В настоящее время по данному факту проводится проверка".

Напомним, что инцидент был снят на камеру мобильного телефона. На видео запечатлено, как мужчина и женщина нападают на пассажирку трамвая, в грубой форме требуя, чтобы она надела маску, а также наносят ей удары.

Подобные конфликты в общественном транспорте в последнее время стали не редкими после того, как департамент транспорта региона потребовал от водителей трамваев останавливаться, если кто-либо из пассажиров не надевает защитные маски. В итоге произошел ряд инцидентов, когда трамваи простаивали до получаса из-за отказа пассажиров надевать маски. Это начало провоцировать конфликты между жителями.

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