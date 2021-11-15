На Кубани в ДТП погибла четырехлетняя девочка

Смертельная авария, в которой погибла четырехлетняя девочка и пострадали еще три человека (среди них двое детей) произошла в понедельник вечером на федеральной автодороге "Дон" в Туапсинском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на 1430-м километре автотрассы водитель автомобиля ВАЗ 2112 при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Skoda Octavia, что привело к столкновению машин.

В результате ДТП на месте происшествия в отечественном автомобиле погибла четырехлетняя девочка. Кроме того, пострадали еще два маленьких пассажира 2016 года рождения и водитель ВАЗ-2112 (женщина 1986 года рождения). Сообщается, что все раненые госпитализированы в ЦРБ города Туапсе.

В данный момент сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.