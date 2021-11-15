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15.11.2021 01:16
Рубрика: Власть

На Кубани за вакцинацию выдают бесплатные завтраки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
В кубанском городе Приморско-Ахтарск предприниматели присоединились ко всероссийской акции "Стоп-корона" и предложили местным жителям необычные бонусы за прохождение вакцинации. Всем, кто привился, прямо в процедурном кабинете выдают на выбор подарочные карты или сертификаты, по которым можно бесплатно получить различные товары и услуги.

- У нас акция стартует 15 ноября, она организована местными бизнесменами при поддержке властей, - рассказал депутат МО Приморско-Ахтарский район Александр Зайцев. - Бонусы будут раздавать всем, кто придет вакцинироваться в Центральную районную больницу.
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Местные кафе за сделанную прививку наградят любого горожанина бесплатным бургером и чашкой ароматного кофе. Салон красоты предлагает сеанс косметических процедур по омоложению, парикмахерские - стрижку за полцены, такси - поездку в подарок, автомойка - бесплатную мойку кузова, местная газета - полугодовую подписку, за которую не придется платить, а мебельная фабрика - скидку 30 процентов на всю свою продукцию.

В Краснодаре Кубанский государственный университет также объявил о материальной поддержке тех студентов, которые прошли вакцинацию от COVID-19 не позже, чем 12 ноября. По приказу ректора вуза им выплатят денежное вознаграждение в размере 1000 рублей каждому. Правда, получается, что эта поддержка рассчитана только на поощрение тех, кто уже вакцинировался, а вовсе не на стимулирование остальных. Студенты, которые отправятся делать прививку после 12 ноября, выплаты уже не получат.

Интересно, что местные жители на инициативу выдавать подарочные сертификаты или выплачивать бонусы после прививки отреагировали по-разному. Одни чрезвычайно обрадовались, другие же посчитали это личным оскорблением: "Что же я, за бургер пришел вакцинироваться?".

С другой стороны, экономические эксперты уверяют: акция по раздаче бонусов для вакцинированных выгодна в первую очередь для бизнеса, поскольку позволяет привлечь покупателей в условиях временного снижения потребительского спроса.

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