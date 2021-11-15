Почти сто тысяч гостей посетили осенний тематический праздник в "Сочи Парке"

С 22 октября по 14 ноября в первом тематическом парке развлечений отмечали День Рождения Бабы-яги.

За три недели тематического фестиваля почти сто тысяч гостей из 27 регионов и 50 городов страны приехали и поздравили Бабу-ягу, а также поучаствовали в праздничных мероприятиях в "Сочи Парке".

В дневных и вечерних программах прошло 1165 показов самых разных шоу, представлений, перфомансов и спектаклей, в которых отыграли более 80 актеров. "Сочи Парк" презентовал несколько премьер - магическое шоу-гротеск Сергея Воронцова, уличный 3D-маппинг перфоманс "Таинственные мельники", лабиринт страха "Лаборатория PUBGM", история которого основана на популярной онлайн-игре.

В честь осеннего праздника территорию украсили 20 тысячами натуральных тыкв, в финальные выходные фестиваля гости могли забрать их в подарок.

Самым популярным аттракционом стал "Змей Горыныч" - скоростная горка, разгоняющаяся до 100 километров в час за несколько секунд. В эти дни на нем прокатились более 90 тысяч человек!

После Дня Рождения Бабы-яги "Сочи Парк" перешел на новый режим работы. С 15 ноября по 24 декабря понедельники и вторники стали прогулочными, со среды по воскресенье работают аттракционы, продолжаются шоу в дельфинарии.