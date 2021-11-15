Регионы продолжат борьбу с токсикоманией

В Краснодарском крае начал действовать закон, запрещающий розничную продажу товаров, которые содержат сжиженный углеродный газ, например, зажигалки и баллончики для заправки. Документ направлен на борьбу с токсикоманией среди несовершеннолетних.

Один вдох смеси из зажигалки может привести к смерти. За продажу ее детям на Кубани ввели штрафы - до 50 тысяч. Фото: Toxitz/istock

Правоохранители все чаще фиксируют в подростковых группах новую форму увлеченности химическими веществами - сниффинг. По словам врачей, летучая смесь в зажигалках не является наркотиком, но при вдыхании вытесняет кислород и быстро поступает в мозг, вызывая галлюцинации. Сложно определить смертельную порцию - она индивидуальна. Порой достаточно одного вдоха, чтобы погибнуть. В регионах активно борются с этой смертельной забавой. Главным образом запретом продажи "игрушек" детям. А во Владимирской области наказывают взрослых, которые покупают их несовершеннолетним.

Но запрет - это первый шаг, как заметил спикер заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко: "Необходимо сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек. Добиться этого можно, лишь объединив усилия школы, родителей, органов власти, общественных организаций". Сейчас в крае под запрет попали баллоны любой емкости, бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них. В случае если продавец не уверен в возрасте покупателя, он должен потребовать паспорт или другой документ. За нарушение закона предусмотрена ответственность: для граждан штраф составит пять тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, юрлиц - до 50 тысяч.

Аналогичные законы еще в прошлом году заработали в Башкирии, Приморском и Камчатском краях, Магаданской, Кировской областях и в Петербурге. С этого года - в Бурятии, Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, в Сахалинской, Тульской и Волгоградской областях.