Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра объявили на Кубани

На Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с вечера понедельника и во вторник на участке от Анапы до Магри ожидается ураганный ветер.

- С 23:00 15 ноября и в течение суток 16 ноября на участке от Анапы до Магри ожидается очень сильный ветер, ураган с порывами 33-38 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Жителям прибрежных районов края рекомендуют по возможности не покидать здания при мощных порывах ветра, а также следить за детьми и не оставлять их без присмотра. В чрезвычайном ведомстве посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, заборов и легких построек, которые ветер может сорвать.