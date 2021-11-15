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15.11.2021 23:25
Рубрика: Происшествия

Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра объявили на Кубани

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с вечера понедельника и во вторник на участке от Анапы до Магри ожидается ураганный ветер.

В МЧС рассказали, где от ураганных ветров могут возникнуть серьезные ЧС

- С 23:00 15 ноября и в течение суток 16 ноября на участке от Анапы до Магри ожидается очень сильный ветер, ураган с порывами 33-38 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Жителям прибрежных районов края рекомендуют по возможности не покидать здания при мощных порывах ветра, а также следить за детьми и не оставлять их без присмотра. В чрезвычайном ведомстве посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, заборов и легких построек, которые ветер может сорвать.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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