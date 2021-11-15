В Новороссийске двоих чиновников уволили за иностранное гражданство

Двое муниципальных служащих из Новороссийска были освобождены от своих должностей после проверки прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Краснодарскому краю, чиновники имеют двойное гражданство.

- Было установлено, что двое муниципальных служащих помимо российского гражданства имеют гражданство иностранного государства, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, предоставляющий им право находиться на муниципальной службе, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Представление о нарушении требований законодательства внесли мэру Новороссийска Игорю Дяченко, после чего служащих уволили с должностей и перевели на другую работу.

В Краснодарском крае это первый случай снятия чиновников с должностей из-за двойного гражданства. Ограничения на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих ввели Федеральным законом от 30 апреля 2021 года. После этого принимать на должности в муниципалитетах и госорганах служащих с двойным гражданством стало запрещено, а те, у кого оно уже было, должны были сообщить об этом начальству в течение десяти дней. Если за шесть месяцев от иностранного гражданства чиновники не отказались, то они должны быть уволены.