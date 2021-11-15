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15.11.2021 13:51
Рубрика: Происшествия

В Сочи туриста арестовали за ограбление пенсионера у банкомата

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Центральном районе Сочи во время обналичивания денег на 67-летнего местного жителя напал неизвестный мужчина, похитив из купюроприемника принадлежащие потерпевшему 10 тысяч рублей, и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по Сочи. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку для розыска.

В результате на одной из улиц города-курорта полицейские задержали 23-летнего туриста из другого региона и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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