В Сочи туриста арестовали за ограбление пенсионера у банкомата

В Центральном районе Сочи во время обналичивания денег на 67-летнего местного жителя напал неизвестный мужчина, похитив из купюроприемника принадлежащие потерпевшему 10 тысяч рублей, и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по Сочи. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку для розыска.

В результате на одной из улиц города-курорта полицейские задержали 23-летнего туриста из другого региона и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.