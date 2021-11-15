Видео: На Кубани инвалид вынужден забираться на третий этаж по лебедке

Новости

Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 22:39
Сенаторы предложили маркировать метил цветом и запахом 22:31
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 20:47
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 20:39
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 20:34
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 20:32
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 20:26
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 20:25
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 19:40
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 19:38
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 19:37
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 18:57
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 18:34
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 18:21
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 18:14
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 18:10
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 18:03
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 18:03
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 17:55
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 17:41
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 17:37
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 17:35
В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши 17:32
Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" 17:26
В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 21:30
Рубрика: Общество

Видео: На Кубани инвалид вынужден забираться на третий этаж по лебедке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Александр Юдин, 61-летний инвалид-колясочник из кубанского города Тимашевска, вынужден в течение трех лет каждый день "выходить" на улицу через балкон - с третьего этажа с помощью лебедки. Видео, на котором заснято, как бесстрашный мужчина поднимается и спускается из своей квартиры, взорвало российский интернет и вылилось в скандал в самом Тимашевске: на следующее утро в гости к Александру Васильевичу пожаловали мэр города, сотрудники прокуратуры и журналисты.

Три года назад Александр Юдин из-за тяжелой травмы оказался в инвалидном кресле. А поскольку живет он на третьем этаже дома, в котором нет лифта, то невольно оказался заперт в своей собственной квартире. На коляске по ступенькам не спуститься, а это значит, что самостоятельно - ни на улицу выйти, ни в больницу отправиться, ни в магазин сходить. Кстати сказать, таких случаев в России очень много. В печальную статистику попал и наш герой.
"РГ" разберется с "долгами" по коммуналке у ростовской пенсионерки

Продать жилье и купить квартиру на первом этаже, не получилось, хотя мужчина предпринимал такие попытки. Но когда понял, что это безрезультатно, не стал падать духом. Наоборот: в голову пришла идея, как он может выходить на улицу самостоятельно.

Дело в том, что Александр Юдин - электрик-самоучка, который много лет проработал по этой специальности на разных предприятиях и получил шестой - самый высший - разряд. Используя эти навыки, Александр Васильевич и придумал, а затем сам смастерил специальный автономный подъемник, который позволяет ему через балкон подниматься и спускаться, не завися ни от кого. Лебедка и мотор, которые его поднимают, рассчитаны на вес в 300 килограмм. Это в три раза больше, чем вес самого Александра Юдина с коляской. Такой запас прочности заложил кубанский кулибин в свою конструкцию.

Когда в гости к Александру Васильевичу пришли представители прокуратуры и мэр Тимашевска Николай Панин, неожиданно выяснилась и еще одно важное обстоятельство: оказывается, Юдину присвоили третью группу инвалидности. И это человеку, который потерял одну ногу, имеет перелом шейки бедра второй ноги и массу сопутствующих заболеваний. Обычно с такими травмами дают вторую или даже первую группу инвалидности. А тут - третья и пенсия в восемь тысяч рублей. Как говорится, ни в чем себе не отказывайте! Это насколько вопиющее нарушение, что им были шокированы даже в прокуратуре.

В итоге в надзорном ведомстве пообещали разобраться в ситуации, а мэр Тимашевска обязался подключить службы соцзащиты и обеспечить Александра Юдина новой инвалидной коляской.

Подробности этой незаурядной истории, а также то, чем она закончилась, читайте в выпуске "РГ" 17 ноября.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать