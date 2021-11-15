Видео: На Кубани инвалид вынужден забираться на третий этаж по лебедке

Александр Юдин, 61-летний инвалид-колясочник из кубанского города Тимашевска, вынужден в течение трех лет каждый день "выходить" на улицу через балкон - с третьего этажа с помощью лебедки. Видео, на котором заснято, как бесстрашный мужчина поднимается и спускается из своей квартиры, взорвало российский интернет и вылилось в скандал в самом Тимашевске: на следующее утро в гости к Александру Васильевичу пожаловали мэр города, сотрудники прокуратуры и журналисты.

Три года назад Александр Юдин из-за тяжелой травмы оказался в инвалидном кресле. А поскольку живет он на третьем этаже дома, в котором нет лифта, то невольно оказался заперт в своей собственной квартире. На коляске по ступенькам не спуститься, а это значит, что самостоятельно - ни на улицу выйти, ни в больницу отправиться, ни в магазин сходить. Кстати сказать, таких случаев в России очень много. В печальную статистику попал и наш герой.

Продать жилье и купить квартиру на первом этаже, не получилось, хотя мужчина предпринимал такие попытки. Но когда понял, что это безрезультатно, не стал падать духом. Наоборот: в голову пришла идея, как он может выходить на улицу самостоятельно.

Дело в том, что Александр Юдин - электрик-самоучка, который много лет проработал по этой специальности на разных предприятиях и получил шестой - самый высший - разряд. Используя эти навыки, Александр Васильевич и придумал, а затем сам смастерил специальный автономный подъемник, который позволяет ему через балкон подниматься и спускаться, не завися ни от кого. Лебедка и мотор, которые его поднимают, рассчитаны на вес в 300 килограмм. Это в три раза больше, чем вес самого Александра Юдина с коляской. Такой запас прочности заложил кубанский кулибин в свою конструкцию.

Когда в гости к Александру Васильевичу пришли представители прокуратуры и мэр Тимашевска Николай Панин, неожиданно выяснилась и еще одно важное обстоятельство: оказывается, Юдину присвоили третью группу инвалидности. И это человеку, который потерял одну ногу, имеет перелом шейки бедра второй ноги и массу сопутствующих заболеваний. Обычно с такими травмами дают вторую или даже первую группу инвалидности. А тут - третья и пенсия в восемь тысяч рублей. Как говорится, ни в чем себе не отказывайте! Это насколько вопиющее нарушение, что им были шокированы даже в прокуратуре.

В итоге в надзорном ведомстве пообещали разобраться в ситуации, а мэр Тимашевска обязался подключить службы соцзащиты и обеспечить Александра Юдина новой инвалидной коляской.

Подробности этой незаурядной истории, а также то, чем она закончилась, читайте в выпуске "РГ" 17 ноября.