Челябинские хирурги "вылепили" ребенку новый нос из ушных раковин

Девочка родилась на 26-ой неделе с весом в 850 граммов, поэтому боролась за жизнь с рождения и первые месяцы провела в реанимации, где дышала с помощью специальной трубки в носу.

У недоношенных малышей хрящи и кожа настолько прозрачные, что очень часто образуются пролежни. У девочки они привели к исчезновению перегородки на кончике носа, где образовалось одно большое отверстие.

- Когда дочку перевели из реанимации роддома в больницу, носика уже не было, - рассказала мама девочки. - Но нам в тот момент важнее было сохранить ей жизнь, а с возникшей проблемой решили разбираться позже.

Однако восстановить нос оказалось непросто. Женщина обзвонила все больницы страны, высылала фото, но везде получила отказ. Пришлось ждать и надеяться на то, что медицина не стоит на месте и когда-нибудь ее ребенку помогут.

- С самого младенчества ее настраивала, что все люди разные - у кого-то с ногами проблемы, у кого-то с руками, - вспоминает Юлия. - А у тебя носик вот такой. И надо жить, пока не сможем сделать операцию. Но если взрослые старались вести себя корректно, то дети-сверстники и пальцами тыкали, и вопросы задавали…

Уже во время учебы в первом классе знакомые посоветовали семье обратиться к детскому хирургу ЧОДКБ Михаилу Коростелеву. После осмотра он пообещал помочь, но пояснил, что на разработку методики операции потребуется время.

- На самом деле проблема плохо разрешима, потому что зону, разделяющую нос на две ноздри, очень проблематично запластировать, - пояснил Михаил Юрьевич. - Я не нашел в доступной литературе подобных операций. Обычно делаются большие комбинированные пластики, либо делают перемычку из верхней губы - ей же в ущерб. Да и процесс приживления и коррекции - это минимум две операции. У меня был не очень большой опыт взятия комплексного трансплантата для замены крыла носа после травмы или ожогов. И мы решили использовать эту технологию.

Операция длилась больше четырех часов. Команда хирургов во главе с Коростелевым взяли сектор ушной раковины, причем не просто кожу, но и хрящ. И имплантировали их в нос. Идеи оказалась правильной, и операция прошла успешно.

Сейчас девочка ходит в школу и живет полноценной жизнью, отметили в клинике.