Геологи и мерзлотоведы обсудили, как сберечь холод на Ямале

В Салехарде почти неделю длился настоящий мозговой штурм: свыше сотни известных ученых, авторитетных отраслевых специалистов обсуждали насущнейшие проблемы российской зоны Арктики, связанные с глобальным потеплением, предлагали и обсуждали решения по предотвращению техногенных аварий, инструменты и методы мониторинга грунтов, атмосферы, почв и водных пространств.

Международная научно-практическая конференция "Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике" прошла под кураторством Международной ассоциации по мерзлотоведению. А организатором выступило правительство Ямала, ровно год назад собравшее большое совещание с участием представителей ведущих компаний ТЭК в связи со все более ощутимыми угрозами для жилой и производственной инфраструктуры региона из-за деградации вечномерзлых грунтов.

На том совещании и было решено собрать лучших исследователей холодных районов планеты - геокриологов, геоэкологов, промышленных экологов, климатологов, геофизиков, геохимиков, сейсмологов, почвоведов, айтишников, а также экспертов по строительству и эксплуатации различных объектов в высоких широтах, проектировщиков, дорожников и трубопроводчиков. Представители и различных научных направлений, и практики не разделялись по секциям, а внимательно слушали друг друга, дискутировали в одной аудитории - офлайн и онлайн.

Итогом мозгового штурма, органично прошедшего, как заметил директор проектов центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго РФ Константин Фролов, одновременно с климатическим саммитом ООН в Глазго, стали множество аналитических заключений по адаптации инфраструктуры в районах Арктики к повышенным температурам. Собран солидный портфель максимально конкретных рекомендаций по неотложной корректировке стандартов и регламентов касательно проектных, инженерных, строительных работ в приполярных и заполярных областях, законодательства в сфере недропользования.

Ямал, из недр которого извлекается львиная доля отечественного газа и где быстро наращивается добыча нефти, видит себя в роли регионального полигона для обкатки новейших, сберегающих холод и окружающую среду, технологий, включая зеленую водородную энергетику. Достижению желанной цели послужит в числе прочего реализация проекта по строительству в предгорьях Урала автономной научной станции "Снежинка". Этой осенью в ЯНАО при научном центре изучения Арктики создана лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности.

Формируется разветвленная мониторинговая сеть по наблюдению за состоянием грунтов под жилыми зданиями, в частности в Салехарде, в зонах индустриального освоения тундры и лесотундры. По словам членкора РАН, замдиректора по науке Института проблем нефти и газа Василия Богоявленского, отслеживающего мощнейшие взрывные выбросы газов за Полярным кругом, две крупнейших компании ТЭК приступили к поиску такого рода природных объектов с целью их последующего обезвреживания в местах дислокации промысловой инфраструктуры, на примыкающих участках.

- Тема свойств и меняющегося состояния вечной мерзлоты требует комплексного подхода, не точечных и авральных, а планомерных глубоких системных исследований, в том числе, конечно же, прикладного характера. Мы осознаем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую зону. Задача - сформировать пул надежных партнеров из среды академического сообщества, из числа ведущих нефтегазовых компаний, привлекать профессионалов высокого класса, выращивать собственные кадры. Ученых, работающих в нужном нам направлении, поддержим грантами, - говорит губернатор арктического края Дмитрий Артюхов.