Геологи и мерзлотоведы обсудили, как сберечь холод на Ямале

Новости

Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 20:47
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 20:39
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 20:34
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 20:32
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 20:26
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 20:25
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 19:40
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 19:38
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 19:37
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 18:57
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 18:34
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 18:21
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 18:14
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 18:10
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 18:03
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 18:03
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 17:55
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 17:41
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 17:37
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 17:35
В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши 17:32
Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" 17:26
В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров 17:23
Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей 17:20
Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о грозящей ему ампутации 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 19:45
Рубрика: Общество

Геологи и мерзлотоведы обсудили, как сберечь холод на Ямале

Текст: Анатолий Меньшиков
В Салехарде почти неделю длился настоящий мозговой штурм: свыше сотни известных ученых, авторитетных отраслевых специалистов обсуждали насущнейшие проблемы российской зоны Арктики, связанные с глобальным потеплением, предлагали и обсуждали решения по предотвращению техногенных аварий, инструменты и методы мониторинга грунтов, атмосферы, почв и водных пространств.

Международная научно-практическая конференция "Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике" прошла под кураторством Международной ассоциации по мерзлотоведению. А организатором выступило правительство Ямала, ровно год назад собравшее большое совещание с участием представителей ведущих компаний ТЭК в связи со все более ощутимыми угрозами для жилой и производственной инфраструктуры региона из-за деградации вечномерзлых грунтов.

Фото: iStock
Арктика может остаться безо льда между 2040 и 2060 годами - доклад

На том совещании и было решено собрать лучших исследователей холодных районов планеты - геокриологов, геоэкологов, промышленных экологов, климатологов, геофизиков, геохимиков, сейсмологов, почвоведов, айтишников, а также экспертов по строительству и эксплуатации различных объектов в высоких широтах, проектировщиков, дорожников и трубопроводчиков. Представители и различных научных направлений, и практики не разделялись по секциям, а внимательно слушали друг друга, дискутировали в одной аудитории - офлайн и онлайн.

Итогом мозгового штурма, органично прошедшего, как заметил директор проектов центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго РФ Константин Фролов, одновременно с климатическим саммитом ООН в Глазго, стали множество аналитических заключений по адаптации инфраструктуры в районах Арктики к повышенным температурам. Собран солидный портфель максимально конкретных рекомендаций по неотложной корректировке стандартов и регламентов касательно проектных, инженерных, строительных работ в приполярных и заполярных областях, законодательства в сфере недропользования.

Ямал, из недр которого извлекается львиная доля отечественного газа и где быстро наращивается добыча нефти, видит себя в роли регионального полигона для обкатки новейших, сберегающих холод и окружающую среду, технологий, включая зеленую водородную энергетику. Достижению желанной цели послужит в числе прочего реализация проекта по строительству в предгорьях Урала автономной научной станции "Снежинка". Этой осенью в ЯНАО при научном центре изучения Арктики создана лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Ученый: Здания в Арктике могут разрушиться из-за глобального потепления

Формируется разветвленная мониторинговая сеть по наблюдению за состоянием грунтов под жилыми зданиями, в частности в Салехарде, в зонах индустриального освоения тундры и лесотундры. По словам членкора РАН, замдиректора по науке Института проблем нефти и газа Василия Богоявленского, отслеживающего мощнейшие взрывные выбросы газов за Полярным кругом, две крупнейших компании ТЭК приступили к поиску такого рода природных объектов с целью их последующего обезвреживания в местах дислокации промысловой инфраструктуры, на примыкающих участках.

- Тема свойств и меняющегося состояния вечной мерзлоты требует комплексного подхода, не точечных и авральных, а планомерных глубоких системных исследований, в том числе, конечно же, прикладного характера. Мы осознаем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую зону. Задача - сформировать пул надежных партнеров из среды академического сообщества, из числа ведущих нефтегазовых компаний, привлекать профессионалов высокого класса, выращивать собственные кадры. Ученых, работающих в нужном нам направлении, поддержим грантами, - говорит губернатор арктического края Дмитрий Артюхов.

В регионах Общество Природа Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Салехард РГ-Фото

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать