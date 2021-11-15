Курганский СК завел два дела после видео с издевательствами в детдоме

В Курганской области завершилась доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлены издевательства над ребенком в детдоме села Кипель. Ее итогом стало возбуждение двух уголовных дел - об истязании и халатности, сообщает пресс-служба СК по региону.

На кадрах видно, что малыша бьют, заставляют ругаться и курить. Согласно материалам уголовного дела, физическую силу применял 16-летний воспитанник учреждения в отношении двухлетнего мальчика. Такое происходило неоднократно и по халатности взрослых, которые должны были присматривать за детьми и обеспечивать соблюдение их прав.

Следователи совместно с другими правоохранителями устанавливают обстоятельства случившегося. Ход и расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат СКР.