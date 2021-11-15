Проект из Югры вошел в топ-100, реализованных на гранты президента

Эксперты завершили оценку результатов проектов, которые были реализованы в стране на средства президентских грантов до конца 2020 года.

Представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат проанализировали, насколько качественно были воплощены в жизнь в общей сложности более 4000 инициатив, на которые в свое время были выделены гранты. Показательно, что свое мнение о проектах мог высказать любой неравнодушный человек, включая и тех, кто получил деньги на воплощение своих идей.

В общей сложности все работы получили 28 тысяч экспертных оценок и восемь тысяч комментариев.

В результате в сто самых лучших практик вошел проект и из Югры - "Вода - безопасная среда". Он действует в округе уже третий год. Его цель - привлечь жителей региона к патрульным и спасательным операциям на водоемах.

За последние два года в Югре утонуло почти 50 человек. Чтобы предотвратить очередную трагедию, спасатели зимой выходят в рейды, а летом патрулируют пляжи. Помогают им в этом и сами югорчане. Профессионалы обучают добровольцев и устраивают для них настоящие учения. Так, благодаря действиям участников проекта, в этом году удалось найти и спасти трех рыбаков. Кроме того, в рамках проекта осуществлялась очистка прибрежных зон от стекла и мусора, организованы посты безопасности, проводилось обучение навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшему.

Как говорит Василий Загваздин, инициатор проекта "Вода - безопасная среда", спасатели распространяют информацию о правилах поведения на воде среди рыбаков, подростков, бесконтрольно купающихся в несанкционированных местах. Проект выиграл конкурс на получение президентского гранта в 2019 году. Инициаторы получили больше миллиона рублей. На эти деньги они купили катер. На нем спасатели и их помощники-добровольцы выезжают в рейды.

Как отмечает руководитель проекта Василий Загваздин, инициативу будут развивать. Если последние два года отряды добровольцев формировали в Ханты-Мансийске, то в будущем они будут работать по всей Югре зимой и летом.

Результаты воплощения проектов в жизнь опубликованы на портале оценка.гранты.рф. Успешно реализованные инициативы составляют более 79 процентов, удовлетворительно - 17 процентов, неудовлетворительно реализованные - около трех процентов и меньше одного процента воплощены в итоге не были. Впрочем, как отмечают эксперты, проводившие оценку, плохой реализации проектов в подавляющем большинстве случаев помешала пандемия.

100 лучших практик - на сайте отмечены специальным значком "Топ-100".