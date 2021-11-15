Стало известно, сколько потратили россияне на распродаже Aliexpress

11 ноября, во Всемирный день шопинга и сопутствующей ему распродаже на Aliexpress россияне сделали 25,6 миллионов заказов и потратили 33,3 миллиарда рублей, сообщили "РГ" в пресс-службе маркетплейса.

На эти деньги чащи всего приобретались товары для дома и сада, электроника и телефоны, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и украшения, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивные одежда и товары, женская одежда.

В этот день выросло количество заказов на продукты (9041 процент), средства для уборки (314 процентов), товары для животных (79 процентов), детское питание (134 процента), мебель (99 процентов), товары для мотоциклом (90 процентов) и товары для дома (87 процентов).

Самыми покупающими оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Жители городов из первой тройки потратили больше всего денег на мобильные телефоны, ноутбуки, портативную аудио- и видеотехнику, технику для дома. В Москве этот набор дополнили аксессуары для телефонов, В Санкт-Петербурге - домашняя аудио- и видеотехника, в Екатеринбурге - товары для ПК.

В Москве и Санкт-Петербурге по количеству заказов в лидеры вышли аксессуары для мобильных телефонов, ювелирные украшения, товары для праздников, товары для рукоделия, товары для кухни и бара. Жители Екатеринбурга вместо последнего пункта в этом списке активнее заказывали женское белье.

Самым популярным товаром по количеству заказов у россиян стала рождественская светодиодная гирлянда. В топ-10 также вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания, чипсы Lays с крабом.