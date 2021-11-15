Уральский вуз объяснил, зачем потребовал у студентов QR-коды

Студентов Уральского федерального университета попросили загрузить в личный кабинет на сайте вуза сертификаты о вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании. В пресс-службе университета рассказали, для чего разослали письма с такой просьбой.

Знание об уровне коллективного иммунитета поможет организовать учебный процесс. Также, имея представление о количестве привитых и переболевших, в вузе смогут решить, когда можно будет возобновить проведение внеучебных мероприятий: лектория, творческих дебютов, спортивных соревнований и прочих, сообщили в Telegram-канале вуза. При этом процент привитых, переболевших или имеющих медотвод сотрудников учреждения высок - более 80.

Отмечается, что вуз располагает информацией только о тех студентах, что прививались в медсанчасти университета. Для полной картины нужно знать и о тех, кто прошел вакцинацию в других местах - в больницах и специальных пунктах. Обучающиеся должны предоставить данные о прививке или болезни до 20 ноября.