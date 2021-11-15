Рябков: Напряженность в Черном море растет из-за позиции США

Политика США ведет к росту напряженности в Черноморском регионе. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Вашингтоне не хотят слышать аргументы Москвы по ситуации на Украине, в Черноморском регионе. "У нас нет даже в первом приближении ощущения того, что нас вообще хотят послушать и услышать", - цитирует дипломата ТАСС.

Как указал Рябков, из-за этого "возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации". Из-за позиции западных стран Киев ведет себя все более безрассудно и провокационно. "Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве - она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием - тоже весьма и весьма провокационным", - отметил замглавы МИД РФ.

Контакты же между Россией и США он оценил как "имитацию бурной деятельности" с американской стороны. По мнению Рябкова, в Вашингтоне "есть явная установка" показывать и домашней, и международной аудитории активизацию диалога с Россией, но при этом продолжать и политику сдерживания. Ведущийся диалог не ведет к решению существующих проблем.

"Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона", - заявил дипломат.