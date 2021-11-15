Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки лекарств от COVID-19

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения замороженных препаратов против коронавируса. Соответствующее постановление главы ведомства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3271-21 "Условия транспортирования и хранения замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно правилам, для того, чтобы перевозить вакцины в замороженном виде, требуется специальное оборудование, способное поддерживать температурный режим в -18 градусов и ниже. Препараты должны полностью размещаться в морозильном оборудовании, а при полной загрузке должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.