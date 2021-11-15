Росреестр подвел итоги "лесной амнистии"

Росреестр исключил из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) дублирующие сведения о 43,7 тысячи лесных участков. Об этом заявили в ведомстве, подводя итоги "лесной амнистии", которая началась в России в августе 2017 года.

"За время действия закона площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 169,8 млн га (устранены пересечения границ лесных участков с границами других лесных участков и земельных участков иных категорий земель и т.д.)", - говорится в сообщении Росреестра.

В пресс-службе ведомства рассказали, что наибольшая активность заявителей отмечена в Московской (8313 заявлений) и Ленинградской областях (1936 заявлений), а также в Республике Карелия (1177 заявлений).