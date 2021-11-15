Россия отметит Международный день студентов 17 ноября

Как известно, российское студенчество свой "профессиональный" праздник отмечает 25 января и зовет его "Татьянин день". Однако его представители не упускают возможность отпраздновать и Международный день студентов, а он совсем скоро - в ближайшую среду. По традиции, в разных городах страны в связи с этим пройдут праздничные мероприятия. А ответ на вопрос о том, какие же они - современные студенты - можно получить, перелистывая страницы региональных СМИ, партнеров "Российской газеты".

Студенты - особая "социальная страта". Уже совсем не дети, но еще не совсем взрослые. У них особенная психология - смесь ответственности и безответственности, осознанности и бесшабашности. Во все времена и во всех государствах студенты показывали свой бунтарский характер, особенно в периоды революционных обострений, а некоторые вошли в историю как яркие личности, зачинщики мировых войн - как сербский студент Гаврила Принцип… Но сейчас не об этом.

Современное российское студенчество - какое оно? Чем живет, о чем мечтает, к чему стремится?

"Студенты - вечны"

Под таким заголовком газета "Псковская губерния" напомнила своим читателям долгую, почти трехсотлетнюю историю российского студенчества, а главное - наглядно показала, чем нынешние студенты отличаются от вчерашних и позавчерашних.

Один из главных студенческих праздников - "Татьянин день", 25 января (12 января - по старому стилю). В этот день за архиерейским богослужением следовал торжественный прием в Московском университете с вручением дипломов и наград, после чего начиналась "неофициальная" часть, состоявшая из ужина, бала и студенческих гуляний по всей Москве. Полиция имела указание в этот день и последующую ночь студентов не арестовывать.

Антон Павлович Чехов в 1885 году в журнале "Осколки" вел свой "репортаж" с праздника: "Это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме Москва-реки, которая избежала злой участи благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла". И по мере того, как устав университета становился все строже (особая благодарность за это - Николаю I), все шире и разгульнее были студенческие гуляния в Татьянин день.

Были? А что, собственно, изменилось в студенческой жизни за века и годы? Задавшись этим вопросом, корреспонденты "Псковской губернии" отправились искать ответ. В первую очередь - в студенческое общежитие.

Общага

Тишина в общежитии была необычная - из-за подготовки к экзаменам. Кто-то лихорадочно писал шпаргалки. Пятикурсница Ирина, только что сдавшая экзамен, согласилась позировать перед фотоаппаратом со шпаргалками-"гармошками".

Строгостей в общежитской жизни хватает. Обогреватели и электроплиты запрещены и при обнаружении сразу изымаются комендантом, душевые открыты строго по графику, раньше так же закрывались и кухни, несмотря на то, что есть инсулинозависимые студенты. Комендантский час - с 23.00 до 6.00 утра. Однажды едва ли не всем общежитием отправились на специально для студентов организованную супердискотеку, в результате все вместе оказались перед закрытой дверью - дежурная так и не открыла. Помогли милиционеры: подогнали под окна высокий фургон и с его крыши подсаживали студентов в окна второго этажа. Окна первого этажа давно закрыты решетками, но ребята с улицы забираются и на второй, и на пятый по водосточным трубам…

Это - о грустном. А вот о студенческих праздниках и традициях ребята рассказывали исключительно со смехом. Чего стоит одно посвящение в студенты после Татьянина дня. В институте проходит официальная часть праздника, а в общежитии первокурсников ждут испытания из серии трудновыполнимых заданий, все это завершается крещением водой и целованием глобуса.

Студенческий бюджет

Марина учится на факультете экономики и менеджмента политехнического института второй год. Обучение платное, стипендии не положено, родители оплачивают учебу и выделяют по тысяче в месяц "на жизнь". Марина с двумя однокурсницами снимает комнату. Хозяйка строго следит, чтобы девчата каждый день мыли пол на кухне и у себя, не приводили гостей, сами не загуливались позже 22.00 и "не перегружали холодильник". Последнее требование, по мнению Марины, звучит смешно, поскольку перегружать его просто нечем.

Живут девчата вскладчину: сбрасываются по сто рублей в неделю на питание, покупают ежедневно хлеб и батон, иногда, "чтобы побаловаться", сладости - пряники, вафли, на что позволительно тратить до 30 рублей в неделю. Основу питания, кроме покупаемых мучных и макаронных изделий, составляют домашние заготовки и привезенные от родителей овощи.

Платить за комнату приходится по двести рублей "с носа", считается, что это - средняя псковская цена. На первом курсе Марина жила в общежитии два месяца. Натерпелась… Неустроенность, холод, перебои с водой и прочий бардак. Порядки, мол, дикие, в комнату кто угодно может войти, зубной пастой во сне мажут, а то и дверь заклинят - не выйти, один раз из-за этого первую пару пропустили всей комнатой. И - тараканы!

Едва ли не единственное отличие сегодняшней студенческой жизни от прежних времен в том, что многие студенты стремятся подработать: если не на оплату обучения, то хотя бы на жизнь. Процент имеющих постоянную (обычно - ночную) работу среди студентов дневных отделений в Пскове оценивается ими самими в пределах 5-15%. Парни нанимаются в охрану (в ларьках, на складах, реже - сторожами в учреждениях), официантами в барах. Девушки тоже работают официантками, а также нянечками в круглосуточном садике, гувернантками. Старшекурсники стараются подрабатывать репетиторством (по 10-15 рублей в час).

Астраханская областная газета "Волга" предлагает местным студентам еще один, более современный способ пополнить личный бюджет. Здесь стартовал региональный отбор проектов по программе "УМНИК-2021". Программа поддерживает молодых ученых, которым от 18 до 30 лет. Предоставляются гранты до 500 тысяч рублей. Важно, чтобы проект представлял научный интерес, был новаторским, имел практическую значимость, а в перспективе стал окупаемым и приносил прибыль", - сказал официальный представитель фонда в регионе, заместитель директора центра "Мой бизнес" Ренат Кайбушев. Он уточнил, что заявки принимаются в электронном виде и пройдут экспертизу, по итогам которой экспертное жюри выберет победителей.

А в Челябинске предложили еще более актуальный способ материальной помощи малоимущим студентам. Руководство Южноуральского Госуниверситета приняло решение: студенты, прошедшие вакцинацию от COVID-19, получат по 3 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе университета, главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта "Госуслуги". Материальную помощь в виде доплаты к стипендии получат студенты очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура). Особо отмечается, что выплату получат как бюджетники, так и студенты, обучающиеся на контрактной основе. Как отмечается, в университете созданы все условия для вакцинации преподавателей и студентов. Об этом сообщила газета "Вечерний Челябинск".

Век учись, век веселись

Студенты - народ веселый, но суеверный: для них соблюдение многочисленных примет и традиций - закон. Газета "Тагильский рабочий" решила вспомнить, откуда "растут ноги" этих поверий, серьезно ли к ним относятся современные учащиеся тагильских вузов. А также - каких традиций придерживаются студиозусы из других стран мира.

Первое, что приходит на ум при воспоминании о студенческих годах, - сессия. А точнее, ее предвкушение. Наверняка все хотя бы раз вызывали "халяву" в открытое окно или спали на конспектах в ночь перед страшным экзаменом. Кто-то серьезно подходил к выбору наряда - не надевал на зачет новую одежду. Кто-то не мыл голову - так, на всякий пожарный, вдруг вместе с грязью сойдут и последние знания.

Богатые традиции накопились в Нижнетагильском педагогическом институте. Вот уже не одно поколение учащихся соблюдает неписаное правило: не ходил на лыжах через Тагильский пруд - не быть тебе педагогом. Специалист по организации студенческого самоуправления Светлана Петрова вспомнила традицию: в начале учебного года первокурсники ходят за 15 километров от вуза в "Звездный поход". Там их ждут полевая кухня, игры, творческие состязания. Этот день становится ритуалом посвящения в студенты.

Любопытны обычаи в среде студентов творческих профессией. К примеру, артисты трепетно относятся ко всему, что касается текста выученной роли. Если листок со словами упал на пол, то перед тем, как поднять, следует обязательно посидеть на нем. Если не соблюсти этот ритуал, роль обязательно забудется прямо на сцене, уверены молодые актеры.

Режиссер Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова вспоминает: "У многих студентов-актеров считается добрым знаком найти гнутый гвоздь на сцене. Его нужно обязательно сохранить, так как он приносит удачу. А еще преподаватели дарят всем первокурсникам по гвоздю. Потом эти гвозди нужно вбивать в сцену своего театра, перед первой премьерой.

Что же касается зарубежных студентов, у них тоже много интересного. Скажем, в Португалии учащаяся молодежь весело и задорно проводит праздник Кейма, когда массовые гуляния выливаются на городские улицы, и по площадям шествуют студенты в карнавальных костюмах. Особенно выделяются старшекурсники, облаченные в черные мантии с желтыми лентами, которые в конце праздника торжественно сжигаются.

В Италии само понятие "студент" имеет весьма любопытный подтекст. Переводчик из Рима Марианна Джентиле рассказывает: "Девиз всех студентов в Италии - наслаждайся жизнью! Тебе должны нравиться любовь, игра и вино. В тексте гимна всех студентов, который был написал аж в XII веке, интеллигенты и гуляки воспевали свободу и беспечность. Ничего с тех пор не изменилось: итальянцы радуются каждому дню и заканчивают обучение в 30 лет. Потому что в Италии студент должен сдать все экзамены по программе в неопределенный срок. Вот и учатся, наслаждаясь жизнью, по 10-15 лет!"

Педантичные немцы весьма суеверны. В прошлом жительница Уфы, а теперь студентка университета в Мюнстере Луиза Волленберг заявляет: ни один студент Германии не пойдет на экзамен без счастливой монеты в кармане или мятной жвачки.

А в Объединенных Арабских Эмиратах студенты очень сдержаны, шутить не любят, учатся старательно и общаются друг с другом неохотно, ну а свободные от учебы выходные дни стараются проводить в кругу семьи. Вот уж не про арабов сказано, что студенчество самая веселая пора!