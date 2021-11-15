Россияне в конце 2021 года смогут платить со смартфона через СБПэй

Россияне в конце 2021 года смогут в один клик платить со смартфона через СБПэй - мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете через Систему быстрых платежей (СБП). Процесс будет выглядеть так же, как и оплата со смартфона через Apple Pay, но при этом используется другая технология, рассказали "Российской газете" в Национальной системе платежных карт (НСПК). По словам экспертов, транзакции для пользователей через СБП упростятся и, вероятно, пока будут бесплатными.

СБПэй - мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте и т.д.) Установить приложение СБПэй можно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13-й версии. В отличие от других Pay-приложений (MirPay, GooglePay, ApplePay и других), СБПэй не использует данные банковских карт - все платежи выполняются с банковского счета пользователя.

Как пояснили "РГ" в НСПК, после реализации в приложении СБПэй технологии оплаты с помощью NFC оно позволит осуществлять платеж через Систему быстрых платежей "в один клик" без скана QR-кода. "Для пользователя платеж с СБПэй будет выглядеть также, как и оплата смартфоном с помощью привычного ему Pay-сервиса, - уточнили в НСПК. - Однако в ее основе лежат другие технологии: в наклейку с QR-кодом будет встроена NFC-метка. Таким образом, чтобы расплатиться в оффлайне, покупателю нужно будет просто приложить смартфон с приложением СБПэй к этой метке. После чего мгновенно будет происходить оплата".

На сегодняшний день приложение доступно клиентам банка "Русский Стандарт" и СКБ-банка. "К 1 апреля 2022 года должны обеспечить подключение к СБПэй: системно значимые банки и банки с универсальной лицензией - участники ПС "Мир", а к концу 2021 года планируется реализовать технологию NFC в приложении СБПэй", - отметили в НСПК.

Сейчас в оффлайне можно расплатиться с помощью СБПэй, отсканировав QR-код. При онлайн-оплате с помощью СБПэй также можно оплачивать товары и услуги посредством перехода по платежным ссылкам, нажатия на платежные кнопки или сканирования QR-кода.

"Сейчас необходимость сканирования QR-кодов на кассе усложняет пользовательский путь по сравнению с использование платежной карты, - отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. - Это одна из трудностей для масштабирования этого метода оплаты. В Китае, где QR-коды для офлайн-платежей используются повсеместно, ситуация была немного иной - там эта технология внедрялась когда клиенты массово платежными картами не пользовались и сравнивали свой опыт с использованием наличных".

Новация упростит распространение нового методы платежей в магазинах, уверен Шуст. Конкурентным же преимуществом могут стать дополнительные стимулы для потребителей - то есть кэшбеки, скидки и бонусы для плательщиков, считает он. В силу специфики тарификации банки ограничены в предоставлении таких поощрений, поэтому, вероятно, такие программы будут реализовываться самими магазинами, предположил эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков уточнил, что выгоды от новшества получат, прежде всего, клиенты российских банков, активно использующие платежные сервисы: "Оплата через СБП с опцией СБПэй станет удобнее, а поскольку СБП не является чисто коммерческой организацией, на стоимости услуг это отразится далеко не сразу", - считает он.

Между тем

Международная платежная система Visa разослала банкам письмо с сообщением об отмене комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года, сообщил в понедельник "Коммерсант".

Сейчас банки платят 3 рубля за интерчейндж, 10 центов платежной системе и 0,05% - за переводы внутри страны. С клиентов при этом берут не менее 1% от суммы перевода. Как отметили в Visa, система не регулирует комиссии, которые устанавливаются банками для клиентов: тарифы могут сохраниться даже после обнуления платежей в адрес платежной системы.

Как считают участники рынка, таким решением Visa пытается выдержать конкуренцию с СБП, доля которой заметно растет. В третьем квартале россияне перевели через Систему быстрых платежей 1,4 трлн рублей, а в текущем квартале ожидается сумма около двух триллионов.

"Отменой комиссий по переводам между картами международные платежные системы Visa и Mastercard, которая сделала это раньше, не столько конкурируют с СБП, сколько стимулируют использование своих карт в собственных экосистемах кредитных организаций, - уверен председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров. - Сколько пользователи смогут сэкономить, зависит уже от тарифов банков, а они пока не анонсировали - будет ли соответствующее снижение тарифов для конечных клиентов".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что отмена комиссии может не стать существенным аргументом для клиентов при выборе карты.

"Россияне давно привыкли к тому, что с пользовательской точки зрения разницы между картами крупнейших международных платежных систем фактически не существуют, клиенты ориентируются на дополнительные условия, такие, например, как размер кешбека или ставка на остаток средств на счете, - пояснил эксперт. - Кроме того, клиентам придется спрашивать у второго респондента карту какой платежной системы он использует, что не всегда удобно. При этом отмена комиссии платежной системой в целом положительно, поскольку усиливает конкуренцию на рынке, что всегда идет на пользу потребителю".

Подготовили Евгения Думанская, Анастасия Алексеевских