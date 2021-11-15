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15.11.2021 14:19
Рубрика: Экономика

Российская компания подписала соглашение о поставках титана для Boeing

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компании ВСМПО-АВИСМА и Boeing подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. Согласно документу, российский производитель останется крупнейшим поставщиком титана для самолетов американской корпорации.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Соглашение предусматривает увеличение загрузки совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing, увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также производство на ВСМПО-АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов, помимо закупок сырья и штамповок.

"Это соглашение с Boeing очередной раз подтверждает статус ВСМПО-АВИСМА как ведущего мирового производителя высокотехнологичной продукции. Уверен, что его реализация окажет существенное позитивное влияние на увеличение объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта. Задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - рост к 2030 году поставок российских несырьевых неэнергетических товаров на внешние рынки не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим поставщиком титана для Boeing Commercial Airplanes. Титановые компоненты ВСМПО-АВИСМА используются при производстве Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 777X.

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