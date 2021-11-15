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15.11.2021 14:18
Рубрика: Общество

Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения

Текст: Елена Манукиян
В воскресенье завершился первый этап Всероссийской переписи населения. Об этом официально сообщил руководитель Росстата Павел Малков.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Сбор данных завершен, первый этап переписи состоялся", - сказал он на пресс-конференции в Калининграде.

Фото: РИА Новости
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По словам Малкова, теперь Росстату предстоит проверить и обработать собранные данные.

"Мы будем перепроверять информацию, чтобы она не дублировалась. К тому же нам предстоит проверить обращения от граждан, которые по каким-то причинам не смогли дождаться переписчика или переписаться самостоятельно", - подчеркнул он.

Он уточнил, что после 14 ноября перепись населения продолжилась в труднодоступных районах страны. А уже в январе 2022 года станет известно точное число наших соотечественников. По итогам переписи 2010 года в России проживало 142,9 млн человек (66,1 млн мужчин и 76,8 женщин).

Полученные данные лягут в основу огромного количества решений: от разработки федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры - дорог, школ, больниц.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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