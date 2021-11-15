Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

Сбербанк снижает ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,3%. Воспользоваться скидкой смогут зарплатные клиенты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 6 млн рублей - при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе - 15% от стоимости недвижимости.