Сербия первой в Европе начнет применять вакцину "Спутник Лайт"

Сербия начала процедуру регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Она станет первой европейской страной, где будут использовать этот препарат. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра по делам инноваций и технологий республики Ненада Поповича, который провел в Дубае переговоры с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину", - отметили в пресс-службе.

Как ранее уже отметил Мантуров, Россия уже на две трети выполнила свои обязательства по поставкам "Спутника V" в Сербию. Белград получил порядка 2 миллионов дох этого препарата. Российский министр выразил надежду, что регистрация "Спутника Лайт" завершится в скором времени.