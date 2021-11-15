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15.11.2021 14:31
Рубрика: В мире

Сербия первой в Европе начнет применять вакцину "Спутник Лайт"

Текст: Юрий Когалов

Сербия начала процедуру регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Она станет первой европейской страной, где будут использовать этот препарат. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра по делам инноваций и технологий республики Ненада Поповича, который провел в Дубае переговоры с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину", - отметили в пресс-службе.

Как ранее уже отметил Мантуров, Россия уже на две трети выполнила свои обязательства по поставкам "Спутника V" в Сербию. Белград получил порядка 2 миллионов дох этого препарата. Российский министр выразил надежду, что регистрация "Спутника Лайт" завершится в скором времени.

В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

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