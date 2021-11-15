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15.11.2021 20:34
Рубрика: Культура

Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник на презентации в Минобороны РФ художественного фильма "Небо" глава военного ведомства Сергей Шойгу объяснил, чем ценна эта кинолента.

"Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров Российской армии", - считает министр обороны.

По его словам, консультантами этого фильма были специалисты - как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций. И все они отметили высокую достоверность картины. "Это очень и очень достойная работа. Работа, которая основана на реальных событиях", - подчеркнул Шойгу.

В российском военном ведомстве отметили, что на данный момент "Небо" - единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. Картина выходит в прокат 18 ноября.

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Это первый художественный фильм о контртеррористической операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Сергей Шойгу уже поручил включить картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах. Он уверен, что новая кинолента будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

Напомним, что в основе сценария нового художественного фильма "Небо" лежат реальные события. 24 ноября 2015 года в Сирии во время боевого вылета российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурмана Мурахтина удалось спасти. А Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе.

Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. А погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

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