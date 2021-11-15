Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Воскресенская 
15:39 15.11.2021

Сколько "квадратов" в Москве сможет купить житель региона, продав свою квартиру

В среднем россиянин сможет купить на вырученные от продажи своей квартиры деньги 16 квадратных метров на вторичном рынке Москвы. Такие выводы содержатся в свежем исследовании "Мир квартир" (есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Периодически некоторые жители регионов в силу жизненных обстоятельств или с инвестиционной целью подумывают о покупке жилья в столице. Поэтому важно оценить свои шансы. Расчеты аналитиков "Мир квартир" могут в этом помочь. Специалисты федерального портала провели вычисления для 69 крупных городов России, поделив среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в разных городах на 283 239 рублей (именно столько в среднем, по данным "Мир квартир", стоит квадратный метр в столице, если не брать в расчет элитный сегмент).

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В семи регионах за квартал не продано ни одной новой квартиры

В самом выгодном положении находятся сочинцы. На курорте фиксируются одни из самых высоких цен на недвижимость в стране. Житель Сочи сможет приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м. К примеру, по данным одного из риэлторских агентств, двухкомнатная квартира в Сочи в районе Морпорта продается за 22 миллиона рублей. Для сравнения, такая же "двушка" с хорошим ремонтом в районе метро Бабушкинская площадью 50 кв. м. выставлена на продажу на популярном портале недвижимости по цене 10,15 млн рублей.

Петербуржец, продав свою городскую квартиру, сможет купить в Москве только малогабаритную "однушку" площадью 35 кв. м. Жителям Севастополя, Владивостока, Московской области, Казани, Симферополя, Калининграда, Хабаровска и Сургута придется довольствоваться квартирой-студией размером 20-28 "квадратов".

На столичном рынке востребованы и совсем небольшие квартиры - площадь студии от 17 до 20 метров. На такую жилплощадь может хватить вырученных от продажи у себя в городе квартиры средств у жителей Краснодара, Якутска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Читы, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и Белгорода. Обитатели остальных российских городов смогут купить разве что комнату - их бюджета хватит на приобретение до 17 квадратных метров в столице нашей родины.

Чтобы посмотреть полный список нажмите на картинку. Фото: mirkvartir.ru

Уже не первый год в Москве популярны так называемые "квартиры для пиджака". С каждым годом они все более востребованы. По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, если еще семь лет назад предложение таких малогабаритных квартир-студий не превышало 4,5 процента от общего объема предложений, то в 2019 году - уже 6,7 процента. Такой мини-вариант могут себе позволить даже те россияне, в городах которых средняя стоимость квартир не дотягивает до 3 млн рублей - это жители Волжского, Челябинска, Оренбурга и Смоленска.

А вот собственники квартир из Нижнего Тагила, Кургана и Магнитогорска не "потянут" и этого, так как по московским ценам смогут приобрести только 7,1 кв. м, 8,3 кв. м и 8,5 кв. м соответственно.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве повысились цены на арендное жилье

В среднем россиянин сможет купить 15,8 квадратных метров в Москве. "Это на 1,3 кв. м. больше, чем два года назад. Московская недвижимость стала чуть-чуть доступнее для жителей других крупных городов", - отмечает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Он объясняет это тем, что цены на недвижимость в Москве росли хоть и быстрыми темпами, но все же медленнее, чем в регионах: 26% против 35% (на "вторичке" за два года).

Между тем

По данным ЦИАН, за двадцать лет средние цены на "вторичке" выросли с 6,6 тысячи рублей до 69,3 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-10 регионов по уровню цен - Москва (230,3 тыс. руб за кв.м), Санкт-Петербург (132,4 тыс. руб за кв. м), Сахалинская область (123,2 тыс.руб за кв.м), Приморский край (99,8 тыс. руб за кв.м), Московская область (81,7 тыс. руб за кв.м), Хабаровский край (77,5 тыс. руб за кв. м), Амурская область (77,5 тыс. руб за кв. м), Татарстан (75,6 тыс. руб за кв. м), Ленинградская область (72,2 тыс. руб за кв. м) и Камчатский край (69 тыс. руб за кв.м).

Сейчас читают

Жилая недвижимость
01:00

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

При покупке жилья можно получить налоговый вычет на сумму до 2 млн рублей и вернуть уплаченные с этой суммы 13% налогов. С 2014 года вычет при покупке жилья можно получить повторно, если в первый раз покупатель не "выбрал" всю сумму в 2 млн рублей. Однако это право есть не у всех, отмечает эксперт

Недвижимость
13.11.2021

Правительство РФ увеличило число получателей жилищных сертификатов

Правительство РФ увеличило число получателей жилищных сертификатов

Правительство РФ приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий

ЖКХ
13.11.2021

Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью

Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью

Среди москвичей и жителей Подмосковья становятся популярными двух- и трехтарифные режимы учета электроэнергии - они позволяют платить за электричество по разным ценам в зависимости от времени суток. Какие затраты надо учесть желающим экономить с помощью времени? Корреспондент "РГ" узнал это на собственном опыте