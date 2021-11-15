Сколько "квадратов" в Москве сможет купить житель региона, продав свою квартиру

В среднем россиянин сможет купить на вырученные от продажи своей квартиры деньги 16 квадратных метров на вторичном рынке Москвы. Такие выводы содержатся в свежем исследовании "Мир квартир" (есть в распоряжении "Российской газеты").

Периодически некоторые жители регионов в силу жизненных обстоятельств или с инвестиционной целью подумывают о покупке жилья в столице. Поэтому важно оценить свои шансы. Расчеты аналитиков "Мир квартир" могут в этом помочь. Специалисты федерального портала провели вычисления для 69 крупных городов России, поделив среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в разных городах на 283 239 рублей (именно столько в среднем, по данным "Мир квартир", стоит квадратный метр в столице, если не брать в расчет элитный сегмент).

В самом выгодном положении находятся сочинцы. На курорте фиксируются одни из самых высоких цен на недвижимость в стране. Житель Сочи сможет приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м. К примеру, по данным одного из риэлторских агентств, двухкомнатная квартира в Сочи в районе Морпорта продается за 22 миллиона рублей. Для сравнения, такая же "двушка" с хорошим ремонтом в районе метро Бабушкинская площадью 50 кв. м. выставлена на продажу на популярном портале недвижимости по цене 10,15 млн рублей.

Петербуржец, продав свою городскую квартиру, сможет купить в Москве только малогабаритную "однушку" площадью 35 кв. м. Жителям Севастополя, Владивостока, Московской области, Казани, Симферополя, Калининграда, Хабаровска и Сургута придется довольствоваться квартирой-студией размером 20-28 "квадратов".

На столичном рынке востребованы и совсем небольшие квартиры - площадь студии от 17 до 20 метров. На такую жилплощадь может хватить вырученных от продажи у себя в городе квартиры средств у жителей Краснодара, Якутска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Читы, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и Белгорода. Обитатели остальных российских городов смогут купить разве что комнату - их бюджета хватит на приобретение до 17 квадратных метров в столице нашей родины.

Чтобы посмотреть полный список нажмите на картинку. Фото: mirkvartir.ru

Уже не первый год в Москве популярны так называемые "квартиры для пиджака". С каждым годом они все более востребованы. По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, если еще семь лет назад предложение таких малогабаритных квартир-студий не превышало 4,5 процента от общего объема предложений, то в 2019 году - уже 6,7 процента. Такой мини-вариант могут себе позволить даже те россияне, в городах которых средняя стоимость квартир не дотягивает до 3 млн рублей - это жители Волжского, Челябинска, Оренбурга и Смоленска.

А вот собственники квартир из Нижнего Тагила, Кургана и Магнитогорска не "потянут" и этого, так как по московским ценам смогут приобрести только 7,1 кв. м, 8,3 кв. м и 8,5 кв. м соответственно.

В среднем россиянин сможет купить 15,8 квадратных метров в Москве. "Это на 1,3 кв. м. больше, чем два года назад. Московская недвижимость стала чуть-чуть доступнее для жителей других крупных городов", - отмечает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Он объясняет это тем, что цены на недвижимость в Москве росли хоть и быстрыми темпами, но все же медленнее, чем в регионах: 26% против 35% (на "вторичке" за два года).

Между тем

По данным ЦИАН, за двадцать лет средние цены на "вторичке" выросли с 6,6 тысячи рублей до 69,3 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-10 регионов по уровню цен - Москва (230,3 тыс. руб за кв.м), Санкт-Петербург (132,4 тыс. руб за кв. м), Сахалинская область (123,2 тыс.руб за кв.м), Приморский край (99,8 тыс. руб за кв.м), Московская область (81,7 тыс. руб за кв.м), Хабаровский край (77,5 тыс. руб за кв. м), Амурская область (77,5 тыс. руб за кв. м), Татарстан (75,6 тыс. руб за кв. м), Ленинградская область (72,2 тыс. руб за кв. м) и Камчатский край (69 тыс. руб за кв.м).