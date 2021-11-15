Движение на автомагистралях с каждым годом становится все более оживленным. Сегодня дорожные покрытия должны выдерживать уже совсем другие нагрузки. Сделать асфальт более прочным, а дороги - надежными и безопасными могут битум и его модификации.

За последнее время сфера их применения стала значительно шире: это не только автомобильные дороги, но и аэропорты, ЖКХ, мостостроение и многое другое.

О современных возможностях битума "Российской газете" рассказал генеральный директор компании "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Битум - базовый материал для дорожного строительства. Но сейчас в этой сфере появляется достаточно много новых стандартов и нормативов. С чем это связано?

Дмитрий Орлов: Прежде всего с технологическим развитием. К новым магистралям, которые сегодня строятся в России, предъявляются все более жесткие требования с точки зрения их качества, надежности и долговечности. Выполнить эти требования позволяют современные материалы. В первую очередь я имею в виду полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) - это дорожный битум, свойства которого улучшены с помощью специальных полимерных добавок.

Модифицированный битум, в принципе, уже не новый продукт...

Дмитрий Орлов: Действительно, в Европе и Северной Америке модифицированный битум применяется уже больше 30 лет. Но этот современный технологичный материал дороже стандартного, поэтому еще десять лет назад в России практика применения ПБВ сводилась к единичным проектам. Постепенно, в том числе благодаря нашим усилиям, ситуация изменилась: пришло понимание, что дороги с интенсивным движением требуют особых материалов.

Строительство автодорог - основной драйвер роста потребления современных битумов

Поэтому мы первыми создали собственный научно-исследовательский центр, а также одними из первых в стране начали разрабатывать вяжущие материалы по методологии объемного проектирования Superpave, получившей широкое распространение в мире. Она позволяет создавать рецептуры под разные климатические условия, трафик и осевые нагрузки. Дороги, построенные на основе такого вяжущего, будут служить дольше.

Много ли таких дорог уже построено в России?

Дмитрий Орлов: С каждым годом их становится все больше. К примеру, за пять лет доля ПБВ в общем объеме производства битумных материалов в России увеличилась более чем в два раза - с 5,2 до 12 процентов. По итогам 2020 года в России было применено почти 0,5 миллиона тонн модифицированных вяжущих, а общий объем производства ПБВ достиг 725 тысяч тонн. Показатели этого года, скорее всего, превысят 900 тысяч тонн.

Произведенных за два года материалов достаточно для строительства 37 тысяч километров новых, надежных дорог. Применение ПБВ позволяет достигать высокого качества дорожного покрытия. Благодаря этому модифицированные вяжущие привлекательны для потребителей, особенно на дорогах высокой интенсивности - например, на трассе М-11 "Нева", Тверской улице в Москве и ЦКАД в Подмосковье, Невском проспекте и ЗСД в Санкт-Петербурге.

Какие еще продукты на основе битума выпускаются сегодня?

Дмитрий Орлов: Дорожное строительство требует комплексных решений, поэтому вместе с качественными битумными вяжущими активно применяются и другие битумопроизводные продукты. Мы были ориентированы на это уже в 2016 году, когда в периметр битумного бизнеса "Газпром нефти" включили инновационное предприятие "НОВА-Брит" в Смоленской области с необходимой инфраструктурой для выпуска, хранения и отгрузки премиальных продуктов.

Сегодня ассортимент составляет свыше ста наименований только битумопроизводных материалов марки "Брит", многие из которых не имеют отечественных аналогов. Продукция аккредитована по самым строгим международным стандартам качества.

Что это за материалы и где они применяются?

Дмитрий Орлов: Это достаточно большой перечень: различные герметики, мастики, эмульсии, битумно-полимерные стыковочные ленты, защитно-восстановительные составы. Специалисты предприятия и научно-исследовательского центра компании находятся в постоянном поиске - новых продуктов, материалов, технологий.

Конечно, основная сфера применения - дорожная отрасль. Битумопроизводные продукты востребованы в том числе и на рынке аэродромного строительства. При этом они используются и в промышленно-гражданском строительстве.

Качественные продукты - герметики, мастики, пропитки, которые уже зарекомендовали себя на самых важнейших строительных объектах страны, могут быть полезными и для розничных потребителей. Эта продукция представлена в сети самого крупного DIY-ретейла по всей России. Ожидаем, что до конца 2022 года через нее будет реализовано более 700 тонн продукции.

Какой из битумопроизводных продуктов сегодня наиболее востребован?

Дмитрий Орлов: Для каждого материала существует своя сфера применения, поэтому сравнивать их между собой не совсем корректно. Но если все же это делать, то можно отметить битумно-полимерную стыковочную ленту. Это вполне объяснимо: ее стоимость практически незаметна в общей смете строительства дороги, а эффект от использования ленты высок.

Наверное, многие обращали внимание на то, что разрушение дороги зачастую начинается со стыков между полосами укладки асфальта, на осевых, у бордюров, в местах сопряжения с трамвайными путями - туда попадает влага и со временем просто разрывает покрытие. Эти трещины на стыках полос могут проявляться уже через год-два и становиться причиной преждевременного разрушения покрытия.

Чтобы справиться с дефектом, строителям приходится снова выезжать на объект и проводить работы по заделке трещин, а это затраты денег и времени. Гораздо проще и дешевле на стадии строительства предусмотреть технические решения, которые позволят избежать такой проблемы. Безусловно, полимерная стыковочная лента - одно из лучших решений среди имеющихся на рынке, обеспечивающее надежное и герметичное соединение.

Какие еще технологии нашли применение?

Дмитрий Орлов: Один из самых интересных проектов - разработка защитно-восстановительного состава "Брит". Ремонтируя швы и трещины покрытия магаданского аэропорта Сокол, технические специалисты обратили внимание на то, что авиаторы ежегодно закупают достаточно дорогой немецкий защитно-восстановительный состав на основе битума. Это стало основанием для создания не менее качественного отечественного продукта.

Исследования, проведенные совместно с Московским автомобильно-дорожным институтом, показали, что использование этой разработки - "Брит ЗВС" - увеличивает герметичность асфальтобетона, что позволяет продлить срок эксплуатации дороги на два-четыре года.

То есть продукт для аэродромных покрытий приспособили и для использования на автодорогах?

Дмитрий Орлов: Да, состав успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию на автодорогах Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Курской, Калужской областей и получил одобрение Росавтодора. В прошлом году продукт уже полноценно вышел на рынок. При этом и наша, скажем так, авиационная программа также достаточно обширна. В этом году мы заключили соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта о расширении применения высокотехнологичных битумных материалов в российских аэропортах.

Используются ли на аэродромах другие разработки на основе битума, помимо защитно-восстановительного состава?

Дмитрий Орлов: Они применяются практически везде, где есть твердое покрытие - это взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, перроны и так далее. Продуктовая линейка при этом похожа на автодорожную: полимерно-битумные вяжущие, стыковочные ленты, защитно-восстановительные составы, мастики, пропитки для бетонных поверхностей.

Применение высокотехнологичных битумных материалов в аэропортах России расширяется

Как и в случае с дорогами, аэродромные покрытия в Магадане и Сочи работают в разных условиях, а нагрузки на ВПП в Шереметьеве и в Тобольске несравнимы. Так что наш НИЦ разрабатывает составы с учетом проектных нагрузок конкретных аэропортов и климатических особенностей регионов.

Но если решаются схожие задачи, то набор материалов будет практически одинаковым. К примеру, герметик "Брит-НОРД", эффективно работающий при низких температурах, используется для защиты от влаги стыков между бетонными плитами и в Тобольске Тюменской области, и в суперзагруженном столичном Шереметьеве, и в Пулкове. А в Бразилии, куда мы также поставляем наши продукты, он, конечно, не нужен. Как и в белградском аэропорту Никола Тесла - в Сербии тоже не бывает сильных морозов. Там взлетно-посадочную полосу будут защищать от влаги стыковочная лента и битумная мастика.

Кстати, если при использовании наших битумопроизводных продуктов в России мы говорим об импортозамещении, то сербский проект - это в чистом виде экспорт. Реконструкцией аэродромной инфраструктуры в Белграде занимается строительная компания Strabag со штаб-квартирой в Вене. Так что российские материалы востребованы и в Европе.

Остался ли в этой сфере потенциал для каких-то новых разработок или, в принципе, все уже придумано?

Дмитрий Орлов: Потенциал есть всегда. Поэтому соглашение с Росавиацией во многом исследовательское. Мы договорились вместе искать новые, более эффективные решения, разрабатывать материалы с более прогрессивными характеристиками, которые продлят срок службы аэродромной инфраструктуры.

Уже есть какие-то наработки новых решений?

Дмитрий Орлов: Да, мы готовы обсуждать с представителями аэродромной инфраструктуры возможность использования нашей собственной технологии укрепления оснований дорожного покрытия. Ее применение повышает надежность и срок эксплуатации аэродромной инфраструктуры. И это только начало инновационно-технологического сотрудничества.