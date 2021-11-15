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15.11.2021 15:29
Рубрика: В мире

США отправили на Украину около 80 тонн боеприпасов

Текст: Петр Лихоманов
Пентагон закончил поставку военной помощи Украине, включающей наступательные вооружения и боеприпасы, которую обговаривал с американским коллегой президент Украины Владимир Зеленский в ходе сентябрьского визита в Вашингтон. Об исполнении американских обязательств отчиталось посольство США на Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это было четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной безопасности помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину, чтобы продемонстрировать приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство.

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При этом дипломаты напомнили стране пребывания, что с 2014 года она уже получила в качестве "помощи в сфере безопасности" более 2,5 миллиардов долларов.

Поставка 14 октября была четвертой за месяц, ранее американские военно-транспортные самолеты приземлялись в Киеве 10, 14 и 22 октября. Министерство обороны Украины не детализирует номенклатуру поставок: СМИ сообщили только о новой партии противотанковых комплексов Javelin, мобильных госпиталях, средствах слежения и боеприпасах.

Даже местные эксперты расходятся во мнениях о том, насколько эти овеществленные 60 миллионов долларов поднимут боеготовность ВСУ. Сомнений не вызывает только то, что вскоре вся эта поставка окажется на линии соприкосновения в Донбассе, где Украина и будет отрабатывать перед США долг в 2,5 миллиарда долларов, о котором столь многозначительно напомнило Киеву американское посольство.

В мире США В мире экс-СССР Украина Мировая торговля оружием

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