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15.11.2021 20:15
Рубрика: Общество

Стали известны победители конкурса "Семья года-2021"

Текст: Татьяна Владыкина
В Москве подвели итоги необычного конкурса, в котором приняли участие дружные, счастливые и талантливые семьи нашей страны. Всероссийский конкурс "Семья года" проводится уже шестой год. В этом году лауреатами конкурса стали 85 семей, но, как и в прошлом году, бушующий вирус, внес коррективы - на церемонию награждения в Москву организаторы конкурса смогли пригласили только пять семей-победительниц.
Семья Бусыревых из Брянской Фото: Из семейного архива Семья Бусыревых из Брянской Фото: Из семейного архива
Семья Бусыревых из Брянской Фото: Из семейного архива

- В этом конкурсе нет проигравших, все победители, - говорит Лилия Гумерова, председатель оргкомитета конкурса. - Каждый год в конкурсе принимает участие более трех тысяч семей, все семьи очень стараются и очень талантливо борются за право представлять свой регион. Номинации у нас самые разные, но самое главное то, что мы каждый год видим семьи, которые не боятся преодолевать трудности, которые готовы прийти на помощь, участвовать в различных гуманитарных и волонтерских проектах. Эти семьи - золотой резерв нашей страны.
В семье незрячих астраханцев, героев публикаций "РГ", родилась вторая дочка

Многодетная семья Константина и Елены Бусыревых приехала из Брянской области. Эта семья стала лучшей в номинации "Многодетная семья". "Семь я" - это про Бусыревых, их ровно семеро. В далеком 1988-м году Костя и Елена познакомились в спортзале. Константин уже был чемпионом Коми АССР по вольной борьбе и дзюдо. Юные супруги мечтали о большой семье, где старшие помогают младшим, все друг друга поддерживают. Их мечта сбылась. Секретом дружной семьи Константин и Елена всегда готовы поделиться, в один голос они утверждают, что главное - любовь и служение друг другу.

Денис и Надежд Соляковы приехали из Рязанской области. Их семья стала победительницей в номинации "Сельская семья". В семье восемь человек. Денис Петрович и Надежда Сергеевна восстанавливают храм и авторитет православной церкви среди молодежи села Новое Ряжского района. Денис Петрович - священник. Отец Дионисий - талантливый резчик по дереву, который своими руками создал все убранство храма, его супруга тоже не отстает в этом искусстве и преподает резьбу по дереву в Воскресной школе при храме. Семья Соляковых содержит большое хозяйство, но это не мешает Надежде Сергеевне в свободное время шить красивые платья дочкам, вышивать иконы. Она успевает обучать рукоделию не только своих дочерей, но и всех желающих односельчан.

В номинации "Молодая семья" победителями стали Илья и Ольга Снежковы из Тверской области. История этой семьи началась в 2005-м году. В семье двое детей, но родители ими очень гордятся. Четвероклассница Алина с двух лет катается на коньках, лыжах и велосипеде. Когда у Алины проходят соревнования, за нее болеет младший брат Матвей, который тоже чуть ли не с пеленок стоит на лыжах. Алина говорит, что очень хочет быть похожей на папу. Илья Снежков - призер и обладатель множества наград по лыжным гонкам, кросса кантри на велосипеде, по лыжероллерам и бегу на большие дистанции. Папа Илья обожает свое любимое дело - он тренер по лыжным гонкам в местной школе олимпийского резерва. Снежковы говорят: "Девиз нашей семьи - дарите детям праздник, ведь детство не вернуть, а счастливые дети могут расти только в жизнерадостной семье".

Общество Семья и дети

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