Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей

В понедельник суд признал законным взыскание крупной суммы с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

"Гагаринский суд отказал в удовлетворении административного иска Михаила Абызова о признании двух постановлений о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 2 287 351 358 рублей незаконными", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, что ранее в отношении Абызова были вынесены два постановления о взыскании исполнительского сбора - на 9 501 083 рублей и 2 277 850 302 рублей соответственно. Почему они были наложены на экс-министра, публично не уточнялось. По всей видимости, именно этот факт побудил Абызова обратиться в суд с ходатайством - признать незаконными постановления и приостановить их действие.

В октябре прошлого года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих Абызову и пяти иностранным компаниям. В мае 2021 года Мосгорсуд признал это решение законным, и оно вступило в силу.

В Генпрокуратуре тогда поясняли, что взысканные средства являются незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении. Он, в частности, не указал, что владеет по меньшей мере пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

Также выяснилось, что, будучи уже министром по вопросам Открытого правительства, Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью и получать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он тоже скрыл, оформив имущество на подставных лиц. А на Кипре и в Москве организовал теневые офисы.