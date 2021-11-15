Суп vs пицца: Школьному питанию поставили оценку

Какие блюда школьного меню сегодня в топе? Можно ли успеть съесть обед за 15 минут перемены? Что из еды попало в антирейтинг? Российское движение школьников (РДШ) совместно с исследователями онлайн-школы Skysmart спросили об этом учеников со всей страны - в опросе участвовало более 4000 учеников 1-11 классов.

Напомним, еще в октябре президент поручил Минпросвещения и Роспотебнадзору принять во внимание предложения РДШ по улучшению школьного меню и внести к середине ноября изменения в правовые акты. Темы, о которых говорили школьники в ходе опроса РДШ, вошли в перечень рекомендаций, которые будут представлены в ближайшее время всем школам.

Скажем сразу, большинство ребят (42%) поставили школьному меню от 3 до 5 баллов по десятибалльной шкале, то есть по сути "средненько". Восторги, или, по крайней мерей, высшие баллы - 9 и 10 - кашам и супам присудили лишь 5% и 6% опрошенных соответственно.

Более половины отметили: за последний год качество школьного питания в столовых не изменилось, а вот почти треть считает, что оно ухудшилось.

В топ нелюбимых блюд школьников попали супы, каши и рыба. А жаль, ведь это одни из самых полезных блюд. В чем же дело? Все просто: часто именно они подаются остывшими, и поэтому становятся невкусными. Компанию супам и кашам, кроме рыбы, в антирейтинге составили тушеная капуста, запеканки, печень, котлеты, ленивые голубцы, овощное рагу... Да тут почти все школьное меню! Кстати, за то, чтобы заменить все блюда, проголосовали 6% школьников.

А что же тогда есть в школе? Всех "сделала" пицца: этот ответ встречался чаще всего. Второе место делят между собой сразу 4 блюда: пельмени, салаты, блюда из мяса и из птицы. Есть запрос на выпечку, блины и блюда из макарон. Причем макароны - не любые, а обязательно из твердых сортов пшеницы: современные школьники считают их более полезными. К родительскому счастью, самый популярный фастфуд - бургеры и картошку фри - захотели видеть в школьном меню лишь пара процентов юных респондентов. Кое-кто не прочь на обед в школе получить и суши. А вообще, список блюд, которые школьники хотели бы видеть в столовой, очень разнообразен: от свежих фруктов, овощей, хлопьев для завтраков до шаурмы, лазаньи и драников. А вот запрос на сладости встречается очень редко.

Каждый второй школьник считает, что для улучшения ситуации со школьным питанием необходимо прежде всего разнообразить меню. На втором месте необходимых мер - введение системы "шведского стола". А еще - давать на еду побольше времени. Большинство ребят уверены: если их мнения будут услышаны, ситуация изменится в лучшую сторону.

- Нам очень сложно успеть съесть все за такое небольшое время. Не хватает еще пяти-семи минут, - говорит активист проекта РДШ "Шеф в школе" из Иркутска Александр Кобяков. - Не говорю уже про случаи, когда блюда лежат остывшими. Хочется их разогреть. Но даже если бы поставили микроволновку, то школьники просто не успели бы погреть каждый свое блюдо.

По данным опроса, каждый четвертый школьник считает необходимым увеличить время приема пищи - до 30 минут, а 45% сказали, что им нужно приложение, где можно было бы голосовать за меню на следующую неделю. Чуть больше трети считают, что все дело в поварах.

Что еще предлагали школьники:

- ввести в школе должность диетолога, который будет следить за качеством блюд, калорийностью, эстетическим видом;

- добавить меню для аллергиков и вегетарианцев;

- правильно варить и готовить некоторые продукты (например - макароны: "...они почти всегда подаются как ком, пресные и липнут к зубам");

- сделать меню по выбору: например, предлагают 2 блюда на завтра, и можно заранее выбирать, кашу есть или пюре;

- увеличить размер порций: на последнем уроке все невероятно голодные;

- чтобы еда была хорошей, надо чтобы повара ходили в шапочках и перчатках, и помещение для готовки было чистым.

Комментарий

Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников:

- Совсем недавно активисты проекта РДШ "Шеф в школе" вместе с шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым проверили, как кормят детей в школах Иркутска. Они попробовали блюда городского комбината питания, который ранее подвергался критике детей и родителей. В этом году там сменилось руководство, которое захотело услышать мнение со стороны. Наши "инспекторы" сразу обратили внимание на минусы. И их услышали: глава региона Игорь Кобзев поручил обратить внимание на предложения проекта "Шеф в школе", а директор комбината питания пригласила ребят на производство, чтобы они подсказали технологам, где и что можно улучшить.

Справка "РГ"

Проект РДШ "Шеф в школе" был запущен осенью 2020 года. У ребят появилась возможность влиять на меню в столовых, оценивать вкус блюд, ассортимент, состояние помещений, выявлять проблемы и рассказывать о лучших практиках, делиться своими идеями, а также получать знания от кулинаров страны. Он охватывает все 85 субъектов страны. На сайте зарегистрировано более 7500 участников.