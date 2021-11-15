В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт

С момента вступления в силу закона о регистрации корпоративных сим-карт через Госуслуги, то есть, с 1 июня, успешно подтверждены 13,3 миллиона абонентов, включая сим-карты для М2М-устройств, рассказали в Минцифры.

Как пояснили в ведомстве, номера, договоры по которым были заключены после 1 июня, подлежат обязательной регистрации на портале госуслуг для активации. Sim-карты, которые работали до этого момента, продолжают действовать, на их регистрацию пользователям дали время.

"Их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Юрлица и индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о корпоративных пользователях оператору, а самим абонентам следует подтвердить использование сим-карты через портал госуслуг. Сим-карты, которые установлены в различном оборудовании, например, в банкоматах и навигаторах, должны быть зарегистрированы до 1 марта 2023 года.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин отметил, что регистрация sim-карт идет по графику. Совместно с крупнейшими операторами проводятся мероприятия, чтобы все корпоративные клиенты подали сведения о своих абонентах до 30 ноября.

"Минцифры предложило инструмент, который позволяет в удобном формате подтверждать данные о пользователях услуг корпоративной связи на защищенной государственной платформе - портале Госуслуг", - сказал он.

Корпоративные абоненты получили напоминания о необходимости вовремя подать сведения, а также напоминания разослали по смс операторы. Как добавил Дубынин, в России множество граждан становится жертвами телефонных мошенничеств, а повышение прозрачности рынка приведет к снижению количества противоправных действий и спам-звонков.

Крупнейшие операторы связи сообщили, что информируют корпоративных клиентов о необходимости регистрации телефонных номеров на портале госуслуг, и просят пользователей внести сведения в соответствие с законодательством, иначе с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены.

Работник, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, может самостоятельно внести сведения о заново выданном ему корпоративном номере, воспользовавшись сервисом "Активация корпоративной сим-карты", либо подтвердить его в случае, если сведения на портал госуслуг были предоставлены через работодателя.

После этого сведения с портала отправляются оператору для сравнению с данными, которые были предоставлены при регистрации. Если они совпадают, сим-карта активируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что более половины корпоративных номеров могут перестать работать с 1 декабря, поскольку данные об их конечных пользователях до сих пор не внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).