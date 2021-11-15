Туроператор по Греции прекратил работу

Один из крупнейших туроператоров, работавших в греческом направлении, уходит с рынка. Ростуризм исключил компанию "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров. "Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат", - пояснили в Ростуризме. Однако проблема компенсаций клиентам компании остается.

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору 18 млн евро. Российское представительство компании перевело деньги в Грецию, но отелям и авиакомпаниям они так и не поступили. Проблема возникла в греческой компании после смерти ее главы и основателя Бориса Музенидиса в марте 2021 года. С лета этого года туроператор приостановил свою работу в Греции. Ситуацию осложнила пандемия.

По словам Догузовой, Ростуризм обсудил с греческой стороной несколько вариантов разрешения ситуации, переговоры продолжаются. Ростуризм рассчитывает на конструктивную позицию греческих властей, отметили в ведомстве.

Туристы, купившие туры у компании, могут подавать заявления о выплате внесенных денег. Требования о возмещении страхового возмещения туристы вправе предъявить страховщику "Страховая компания "ТИТ", указали в Ростуризме.

В заявлении должен быть указан реальный ущерб, возникший у туриста в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта. Под "реальным ущербом", подлежащим возмещению, понимаются расходы на оплату услуг по перевозке и размещению по договору о реализации туристского продукта, пояснили в Ростуризме.

Страховая компания обязана удовлетворить требование туриста о выплате возмещения не позднее 30 календарных дней после дня получения требования с приложением всех необходимых документов.

Компенсацию получат лишь те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт: оплатили перевозку и проживание в отеле

Если общая сумма средств, подлежащих выплате, превышает размер финансового обеспечения туроператора, требования туристов удовлетворят пропорционально суммам, указанным в требованиях. Если средств страховщика для выплат не хватит, туристы вправе обращаться в Ассоциацию "Турпомощь", добавили в Ростуризме.

Общий размер финансовой гарантии туроператора по страховке составляет 80,5 млн руб., напомнили в Ассоциации туроператоров России. Кроме того "Музенидис Трэвел" имеет фонд персональной ответственности в "Турпомощи" чуть более 3 млн руб. Этих денег не хватит для полного покрытия долгов клиентам компании.

Как рассказал "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, претендовать на выплаты могут только те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт. То есть в пакете как минимум должна быть перевозка и проживание в отеле.

Он пояснил, что в случае ухода туроператора с рынка начинается формирование реестра неисполненных обязательств. Как правило, выясняется, что более половины или даже две трети всех поданных от туристов заявок относятся не к комплексному турпродукту, а к услугам. Например, это может быть только покупка билета, только заказ трансфера или только бронирование отеля. Эти услуги под выплаты не подпадают, подчеркнул Осауленко.