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15.11.2021 05:43
Рубрика: Экономика

Уголь остается в числе главных ресурсов

Текст: Евгения Думанская
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Конференция ООН по изменению климата (COP26) закончилась принятием компромиссных документов. В итоговом соглашении подтверждается долгосрочная глобальная цель удержать повышение средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов Цельсия от средних доиндустриальных значений по планете. Страны берут ответственность за сокращение потребления энергии на основе неослабленного угля, отказ от неэффективных субсидий ископаемого топлива, а также обеспечение адресной поддержки в соответствии с национальными обязательствами.

В ранних версиях соглашения речь шла о поэтапном отказе от энергии, получаемой за счет неослабленного угля. То есть вместо "поэтапного отказа" в итоговом тексте зафиксирована формулировка "поэтапное сокращение".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма перед окончательным одобрением заявления, содержащего более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения, извинился перед делегатами за то, "как проходил процесс". "Я также понимаю глубокое разочарование, однако, как вы отмечали, было жизненно важно защитить этот пакет", - сказал он (цитата по Reuters). Многие страны выразили недовольство изменениями, которые были внесены в текст буквально в последние минуты, однако, как подчеркнул Шарма, пришлось "проглотить эту горькую пилюлю ради общего блага".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении назвал утвержденные документы компромиссными. Он отметил, что были обозначены важные шаги, но преодолеть глубокие противоречия не удалось. По мнению главы ООН, речь все же должна идти о постепенном отказе от угля, а миру стоит включить режим чрезвычайной ситуации. "Иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю"", - уверен он.

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