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15.11.2021 20:02
Рубрика: В мире

В Германии число нападений на банки за 30 лет упало на 95 процентов

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Профессия "грабителя банков" в Германии вымирает. Как сообщает издание Die Welt, "количество нападений на банки, сберегательные кассы и почтовые отделения за последние три десятилетия упало на 95 процентов".
В Германии все реже грабят банки - наличности в них стало меньше, охрана надежнее. Фото: fergregory / istock В Германии все реже грабят банки - наличности в них стало меньше, охрана надежнее. Фото: fergregory / istock
В Германии все реже грабят банки - наличности в них стало меньше, охрана надежнее. Фото: fergregory / istock

В 1993 году правоохранители Висбадена насчитали 1623 нападения на "финансовые учреждения и почтовые отделения", а в прошлом году, по последним данным Федерального управления уголовной полиции, их было всего 80. Причин, по мнению полицейских, финансистов и страховщиков, несколько.

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Во-первых, у грабителей сильно уменьшился выбор. В середине 1990-х в Германии было почти 70 тысяч банковских отделений, а в конце прошлого года, по данным немецкого центрального Бундесбанка, их осталось около 24 тысячи. Кроме того, помехой для грабителей стал технический прогресс. И, наконец, уменьшилась ценность наличных денег.

При этом риск быть пойманными только возрастает - полиция раскрывает три четверти всех нападений на финансовые организации. Die Welt цитирует представителя Федерального управления уголовной полиции: "Дополнительные меры безопасности, такие как уменьшение запасов наличности в банке, приводят к снижению надежд на большой куш, и с точки зрения соотношения риска и выгоды грабеж обычно становится непривлекательным преступлением".

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