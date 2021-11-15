В Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в автомобиле

Стали известны подробности теракта у женской больницы в Ливерпуле. К зданию подъехал автомобиль, а затем раздался взрыв. Один человек погиб, еще один пострадал. Журналисты Daily Mail выяснили, что в машине находился смертник. Водитель такси заблокировал двери и не выпустил террориста. "Таксист-герой предотвратил трагедию", - говорится в материале печатного издания.

Друг водителя рассказал, что террорист хотел взорвать собор в Ливерпуле, куда в День поминовения пришло много людей. Но водитель "заметил, что пассажир ведет себя подозрительно, заблокировал двери и выпрыгнул из машины". У таксиста ожоги и осколочные ранения.

В правоохранительных органах пока не называют произошедшее террористической атакой. В то же время подчеркивается, что началось расследование, задействовано контртеррористическое подразделение полиции. Уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.