В медиарейтинг вузов войдут отраслевые университеты

Минобрнауки представило рейтинг медийной активности вузов за октябрь. В нем - университеты, которые наиболее эффективно работают со СМИ, соцсетями и своими сайтами.

Рейтинг возглавил Российский экономический университет им. Плеханова. Второе место у Уральского федерального университета, третье - у Пермского государственного национального исследовательского университета. Пока к списке только вузы, подведомственные Минобрнауки. Но с 1 января 2022 года в рейтинге будут участвовать и вузы других министерств. Об этом рассказала в понедельник замглавы Минобрнауки Елена Дружинина.

- Мы получаем много запросов на участие в рейтинге от отраслевых вузов, - отметила Дружинина. - поэтому принято решение с 1 января 2022 года смотреть вузы по отраслям.

По словам замминистра, уже 15 февраля будет опубликован рейтинг по вузам Минздрава, министерства культуры, Минпросвещения, министерства спорта и Минсельхоза.

По словам Дружининой, заявки поступают и со стороны правительственных вузов. "Мы сейчас пересматриваем показатели эффективности ректоров: рейтинг медиаактивности станет одним из критериев оценки с января следующего года", - подчеркнула Дружинина.

Комментарий

Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики:

- Российские университеты - публичные структуры, и это накладывает на нас особую ответственность. В современном мире нужно своевременно и в полном объеме доносить до общества информацию о нашей работе, наших планах. Мы должны быть открытыми и понятными, это важная часть процесса управления современным университетом.

Не случайно значительное внимание в рейтинге уделено соцсетям - в XXI веке они плотно вошли в нашу жизнь и уже играют не меньшую роль, чем традиционные СМИ.