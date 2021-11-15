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15.11.2021 20:03
Рубрика: Власть

В Минобороны определили, какие сведения являются служебной тайной

Текст: Юрий Гаврилов
В военном ведомстве России подготовили проект приказа, который утвердит перечень сведений, отнесенных в Вооруженных силах к служебной тайне в области обороны. В документе прямо указывается, что речь идет о данных, не составляющих гостайну, но в то же время не являющихся общедоступными. Проект приказа размещен на интернет-портале правовой информации.
Фото: Стоян Васев/ ТАСС Фото: Стоян Васев/ ТАСС
Фото: Стоян Васев/ ТАСС

Перечень очень подробный и обширный. Одних только разделов в нем 16. А общий список самих сведений насчитывает более 800 пунктов. Это своего рода книга запретных тем, которых представители армии и флота не должны касаться в разговорах или переписке с кем бы то ни было вне службы. Документ планируют ввести в действие с 1 февраля будущего года. Поэтому времени на изучение перечня не подлежащих разглашению сведений у служивых будет достаточно.

О чем же военным не следует распространяться? Перечислять все восемь сотен запретов не станем. Но о наиболее важных расскажем. Вот, скажем, один из самых крупных разделов документа - IV. Там названы закрытые для широкой публики сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения.

С 2022 года меняется определение степеней секретности гостайны

В этом разделе около 70 пунктов. Один из них относит к служебной тайне все, что касается планирования, организации и несения дежурства и повседневной деятельности армии и флота. Другой запрещает распространяться об организационной структуре подразделений и количестве там основного вооружения и техники. Третий - раскрывать боевой состав воинских частей по действительным наименованиям с указанием их дислокации.

Отдельно сказано о запрете на распространение сведений, раскрывающих штатную и списочную численность личного состава в мирное время в отдельности по офицерам, прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам), солдатам (матросам). Причем такое "табу" предлагается ввести как по информации о Вооруженных силах в целом, так и по особорежимным объектам РФ и воинской части в отдельности.

В принципе все выглядит вполне логично. Трубить на каждом углу, в каком полку или дивизии ты служишь, какие классные танки, ракеты или зенитные системы там стоят, - по меньшей мере, глупо. Информация, в том числе оборонного характера сейчас распространяется по свету в считанные часы и минуты. И далеко не всегда пользователи того же интернета интересуются ею из праздного любопытства. В любой уважающей себя стране, армии или спецслужбе имеются организации, которые целенаправленно собирают, "фильтруют" и анализируют такую информацию. И делают соответствующие выводы, ложащиеся на стол высокому начальству.

Иногда кое-какие сведения служебного характера могут показаться абсолютно невинными. Но их наличие дает, скажем так, заинтересованной стороне дополнительные рычаги воздействия. К примеру, в этом перечне упомянут запрет на распространение информации о принадлежности личного состава к ветеранам боевых действий и данных об их участии в вооруженных конфликтах или выполнении специальных задач. Казалось бы, как могут один или несколько воевавших повлиять на боеготовность целой части. А ведь могут и влияют. Особенно, если речь идет о командирах подразделений - офицерах и прапорщиках, обучающих и воспитывающих солдат.

Фото: ЕРА
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Кстати, если обратиться к событиям относительно недавнего прошлого, то участники контртеррористической операции на Северном Кавказе без всякого специального указания предпочитали помалкивать о месте своей временной службы. И просили о том же родных. Военные справедливо полагали, что боевики могут воспользоваться такой информацией и попытаться мстить - если не самим служивым, то их близкими родственниками.

Понятно, что обилие и разнообразие перечисленных в проекте приказа министра обороны запретов кое-кто посчитает откровенной перестраховкой. Мол, на фоне жесткого прессинга со стороны Запада, в котором в последнее время вынуждена жить Россия, генералы решили засекретить все и вся. Да, военные причисляют к служебной тайне действительно много сведений. Но в эпоху информационного хаоса и фактического отсутствия преград на пути распространения любых данных это выглядит вполне оправданной предосторожностью. Как и предусмотренная российским законодательством ответственность за "слив" закрытых сведений об обороне.

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