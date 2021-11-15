В Москве откроется выставка фотографий Стаса Намина

Напомним, знаменитый музыкант, композитор, режиссер, а еще и фотограф отметил 70-летие на прошлой неделе. К юбилею приурочена его персональная фотовыставка "Единство контрапункта". Она откроется 18 ноября в Галерее классической фотографии.

"Единство контрапункта" - наиболее полная за последние 20 лет фоторетроспектива Намина: масштабная выставка его фоторабот последний раз прошла в 2001 году в Строгановском дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а перед этим проходили персональные выставки в Центральном доме художника и Большом Манеже в Москве. В экспозицию войдут 100 работ, в том числе работы совсем юного Намина, которые он сделал в 12 лет. Гости увидят немало аналоговых снимков, созданных еще до начала эры цифровой фотографии.

Большую часть экспозиции занимают тревел-серии, сделанные во время многочисленных - в том числе и кругосветных - путешествий автора. Северная и Южная Америка, Африка, Индия, остров Пасхи, Армения - яркий калейдоскоп из лиц, пейзажей, архитектурных диковин, животных, обрядов, ритуалов. Также зрителям представят серию женских портретов - "Магия Венеры".

Близнецы. Нью-Йорк. 1999. Фото: Галерея классической фотографии

Прямая речь

Стас Намин:

- Мне кажется, самое главное в любом искусстве - это красота. Если получилось красиво, для меня этого уже вполне достаточно, а смысл и концепция - это как бонус к красоте…

Александр Боровский, заведующий Отделом новейших течений Русского музея:

- Замирание сердца, восторг, удовлетворение… Черт с ними, нынешними правилами хорошего фотографического тона, коль скоро они предполагают бесконечное опосредование (с помощью системы апроприаций, контекстуальных установок и отсылок) изначального эмоционального импульса! Стас Намин испытывал радость, схватывая натуру, получал удовольствие, снимая, и хотел сохранить это чувство удовлетворения на уровне реализации, в отпечатке, разглядывая его и комментируя. Все остальное приложится! И - приложилось.