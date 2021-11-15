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15.11.2021 16:18
Рубрика: Культура

В Москве показали документальный фильм о жене Оскара Шиндлера

Текст: Сусанна Альперина
В Москве, в кинотеатре "Художественный", состоялась премьера документального фильма "Горький привкус любви или список фрау Шиндлер". Режиссер Игорь Волосецкий, автор сценария - Лариса Максимова, они же - генеральные продюсеры картины, а исполнительный - легендарная Раиса Фомина, которая вывела к зрителю, российскому и зарубежному, не одну достойную картину. Премьера собрала уважаемых людей, от Владимира Познера до Ингеборги Дапкунайте. Картину покажет Первый канал, а пока она начала свое премьерное шествие на больших экранах кинотеатров.

Фильм рассказывает реальную историю Эмили, жены Оскара Шиндлера. Того самого, который стал мировой знаменитостью после выхода в 1994 году фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Картина получила семь "Оскаров". Эмили Шиндлер, сделавшая не меньше своего мужа в деле спасения евреев во время оккупации фашистами Польши и Чехии, героиней картины Спилберга, как и другого художественного фильма, не стала. Она осталась в тени мужа. Авторы фильма решили восстановить историческую справедливость. А еще до них на этот сюжет обратили внимание в театре. Опера "Фрау Шиндлер" в постановке режиссера Владимира Аленикова идет в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Написал эту оперу современный американский композитор Томаса Морс, вдохновившись именно кинолентой "Список Шиндлера".

Фото: Предоставлено YBW
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Фрагменты постановки, как и прямая речь Владимира Аленикова есть в картине. Также в фильме, который снимался в Германии, Чешской Республике, Польше, Израиле и Австралии, приняли участие Томас Кенилли, автор романа "Ковчег Шиндлера", по которому Стивен Спилберг снял фильм, Эрика Розенберг - известная аргентинская журналистка, писатель и биограф Эмили Шиндлер. А также выжившие жертвы Холокоста из "списка Шиндлера", которые были свидетелями тех далеких событий, журналисты, историки, научные сотрудники музеев в Кракове и Свитави.

Лента начинается с изумляющего факта. Оказывается, снимая знаменитый финал своего фильма, Спилберг даже не знал, что Эмили - жена Оскара Шиндлера, и пригласил ее на съемки, как одну из евреек, выживших в концлагере. Режиссер было крайне удивлен, когда увидел, что съемки идут не по плану, потому что люди у могилы Оскара Шиндлера собираются, чтобы выразить почтение скромной улыбчивой женщине, которая сидела в коляске. Однако, первоначальный сценарий фильма "Список Шиндлера", в связи с этим изменен не было, поскольку - как будет сказано далее в ленте документальной - цель его была не столько рассказать о Шиндлере, сколько о спасенных им людях.

Однако у картины "Горький привкус любви или список фрау Шиндлер" цель совершенно иная - рассказать о женщине, что стояла именно за тем поступком мужчины, который ввел его имя в другой список - величайших праведников мира. Крепкая и профессиональная телевизионная работа вызывает уважение. Нашлись и заговорили интереснейшие свидетели эпохи, кадры хроники и снятые авторами иллюстрируют историю. При этом поднимается ряд тем, которые, хотелось бы, чтобы получили свое продолжение.
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Например, о женском терпении и прощении - не многие знают, что Шиндлер был не очень приятный тип, который использовал других и многократно предавал собственную жену. О том, как такой человек может совершить благороднейшее деяние, в результате которого выжили 1200 евреев - как именно жена сумела убедить его, который всегда заботился лишь о своем благополучии, так поступить. При просмотре порой возникает ощущение, как при чтении дневников жены гениального физика Льва Ландау Коры, из которых следует, что человеческие качества мужа оставляли желать лучшего, а отношение к ней было порой непереносимым. Тема очень тонкая и деликатная, и, к счастью, авторы не стали с помощью фильма об Эмили Шиндлер сводить исторические счеты. Они просто предоставили информацию такой, какая она есть, делая акценты на том, что им лично показалось важным.

В итоге зритель с большим интересом смотрит рассказанную на экране историю о том, как супруги Оскар и Эмили Шиндлер во времена пришествия нацистов приобрели фабрику эмалированной посуды в Кракове в 1939 году и превратили ее в прибежище для обреченных на смерть евреев. Оскар организовал работу, но именно Эмили убедила его, что сотрудники - не просто рабочая сила, а люди, жизнь которых теперь зависит от их милосердия. Она помогала рабочим справиться с бытовыми трудностями, кормила их, спасала от гнева нацистов, лечила и рисковала не меньше своего мужа...

Ближайшие показы фильма в Москве - в Центре Документального Кино 18 ноября, в Еврейском музее и Центр толерантности 29 ноября. В Санкт-Петербурге в "Кино&Театре" в отеле "Англетер" 20 ноября.

Культура Кино и ТВ Документальное кино

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