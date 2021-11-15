В Москве заявку на экспресс-диагностику COVID-19 можно заполнить онлайн

В приложении "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 в одной из точек по всей Москве. После ее заполнения в приложении будет сформирован QR-код заявки, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Это поможет сэкономить время как желающим пройти экспресс-диагностику, так и администраторам центров проведения экспресс-тестирования.

По этому же QR-коду на месте можно будет сразу получить результат теста. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате. С 15 ноября в приложении или на сайте "ЕМИАС.ИНФО" человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием. В заявке нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это та информация, которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки. После внесения информации система выдаст специальный QR-код заявки - его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования, москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты. Это поможет и администраторам - ведь им не нужно будет переносить информацию с бумаги в электронный вид. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней, не считая дня подачи заявки. Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15-20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте", - рассказала Ракова.

При этом подчеркивается, что горожане по-прежнему могут заполнить заявку на экспресс-тест прямо на месте. Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина РФ, или же паспорт иностранного гражданина, или вид на жительство - для взрослого, свидетельство о рождении - для ребенка, или номер полиса ОМС, СНИЛС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

У жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, на месте возьмут контрольный ПЦР-тест и попросят оставаться дома до получения результата ПЦР-исследования. Он придет в в виде СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При отрицательном результате ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 можно посмотреть здесь.

Приложение "ЕМИАС.ИНФО" позволяет записываться на прием к врачу, лабораторные исследования и процедуры по направлению, просматривать записи к специалистам, отменять и переносить их. В приложении также можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача, чтобы не забыть о приеме, а также добавить событие в свой календарь.

Более того, пользователи "ЕМИАС.ИНФО" имеют полный доступ к сведениям о своем здоровье в разделе "Медкарта", где можно онлайн ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований и многими другими медицинскими данными.

Документы из мобильного приложения можно скачать и отправить по электронной почте или через мессенджеры, а также пользователи имеют возможность самостоятельно добавлять в медкарту свои медицинские документы. Сервис разработан специалистами Департамента здравоохранения и Департамента информационных технологий Москвы.

Приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно скачать в Google Play или App Store и App Gallery.