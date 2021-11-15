В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке

В целом импорт вина увеличился примерно на 33 миллиона литров, тогда как производство слабоалкогольных напитков увеличилось на 30 миллионов литров, при этом производство вина снизилось на 70 миллионов литров.

Розничные продажи постепенно растут почти по всем категориям (кроме винных напитков) в среднем на 5-6 процентов. В связи с этим на рынке сложился дефицит - более 5 миллионов литров. "Этот дефицит может усугубиться в 2022 году по причине общего падения урожая винограда в мире, зафиксированного Всемирной организацией винограда и вина, на уровне двадцатилетнего минимума", - утверждают в Роскачестве.

По винам из Италии и Франции ожидается подорожание до 30 процентов - в основном из-за роста цен на комплектующие примерно на 10-12 процентов. Повлиял энергокризис в Европе (вклад в цену стеклянной бутылки), рост цен на алюминий (стоимость укупорки), европоддонов. Кроме того, существенно подорожали перевозки. Повышение цен на импорт приведет к сокращению поставок вин из европейских стран, и это открывает большие возможности для российских вин в ценовой категории до 300-400 рублей, считают в Роскачестве.

Рынок ждет такого предложения, уверены в организации. "Вина России - один из главных трендов в современной розничной торговле. Российское вино востребовано потребителями, его ищут байеры. Главная задача виноделов - обеспечить объем и стабильное качество от партии к партии", - поясняют в Роскачестве.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, основными импортерами вина на российский рынок являются Италия (30%), Франция (17,5%). Испания (13%). Грузия (11%), Португалия (5%), Чили (3,8%). При этом объем импорта в этом году растет. Дело в том, что в июне 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому нельзя использовать иностранные виноматериалы для производства российского вина. А своего винограда России пока не хватает. Для полного удовлетворения потребностей страны в собственном техническом винограде (для производства вина и коньяка) требуется 300 тысяч гектар виноградников, ранее оценивал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Но и это не предел. Россия может поставлять вино на экспорт. Но сейчас в стране около 100 тысяч гектар под виноградниками. По итогам 2020 года российские виноделы произвели около 44,2 миллиона литров вина (на 4 процента меньше, чем в 2019 году).