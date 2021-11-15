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15.11.2021 08:05
Рубрика: Экономика

В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке

Текст: Татьяна Карабут
За девять месяцев 2021 года импорт винодельческой продукции на мировом рынке вырос на 23 процента, а игристых вин и шампанского - на 50 процентов. Об этом рассказали в Роскачестве.

В целом импорт вина увеличился примерно на 33 миллиона литров, тогда как производство слабоалкогольных напитков увеличилось на 30 миллионов литров, при этом производство вина снизилось на 70 миллионов литров.

Фото: iStock
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Розничные продажи постепенно растут почти по всем категориям (кроме винных напитков) в среднем на 5-6 процентов. В связи с этим на рынке сложился дефицит - более 5 миллионов литров. "Этот дефицит может усугубиться в 2022 году по причине общего падения урожая винограда в мире, зафиксированного Всемирной организацией винограда и вина, на уровне двадцатилетнего минимума", - утверждают в Роскачестве.

По винам из Италии и Франции ожидается подорожание до 30 процентов - в основном из-за роста цен на комплектующие примерно на 10-12 процентов. Повлиял энергокризис в Европе (вклад в цену стеклянной бутылки), рост цен на алюминий (стоимость укупорки), европоддонов. Кроме того, существенно подорожали перевозки. Повышение цен на импорт приведет к сокращению поставок вин из европейских стран, и это открывает большие возможности для российских вин в ценовой категории до 300-400 рублей, считают в Роскачестве.

Рынок ждет такого предложения, уверены в организации. "Вина России - один из главных трендов в современной розничной торговле. Российское вино востребовано потребителями, его ищут байеры. Главная задача виноделов - обеспечить объем и стабильное качество от партии к партии", - поясняют в Роскачестве.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, основными импортерами вина на российский рынок являются Италия (30%), Франция (17,5%). Испания (13%). Грузия (11%), Португалия (5%), Чили (3,8%). При этом объем импорта в этом году растет. Дело в том, что в июне 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому нельзя использовать иностранные виноматериалы для производства российского вина. А своего винограда России пока не хватает. Для полного удовлетворения потребностей страны в собственном техническом винограде (для производства вина и коньяка) требуется 300 тысяч гектар виноградников, ранее оценивал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Но и это не предел. Россия может поставлять вино на экспорт. Но сейчас в стране около 100 тысяч гектар под виноградниками. По итогам 2020 года российские виноделы произвели около 44,2 миллиона литров вина (на 4 процента меньше, чем в 2019 году).

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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