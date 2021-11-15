В России потушили все лесные пожары

На территории России потушены все лесные пожары. Еще накануне в стране продолжали тушить два возгорания. Одно из них было ликвидирован на площади в два гектара. Второе в Краснодарском крае потушили также накануне на площади пять гектаров. Было задействовано 47 человек и 14 единиц техники.

Несмотря на победу над огнем по всей стране, Особый противопожарный режим продолжает действовать в пяти субъектах РФ: на всей территории Севастополя, Республики Крым, Еврейской АО, в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края, в шести образованиях Хабаровского края.

И хотя лесопожарный сезон пока не закрыт, в МЧС уже подвели итоги. "В этом году от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов. Частично или полностью сгорели более 60 жилых домов и 14 социально значимых объектов. От перехода огня с палов сухой травы пострадали еще больше населенных пунктов - 24. В них полностью сгорели или были повреждены 260 строений, 35 частных жилых домов, более 60 нежилых, 50 садовых домов, а также свыше 100 хозпостроек. Пострадали два человека", - такие данные сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС.