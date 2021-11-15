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15.11.2021 15:44
Рубрика: Происшествия

В России потушили все лесные пожары

Текст: Тимофей Борисов

На территории России потушены все лесные пожары. Еще накануне в стране продолжали тушить два возгорания. Одно из них было ликвидирован на площади в два гектара. Второе в Краснодарском крае потушили также накануне на площади пять гектаров. Было задействовано 47 человек и 14 единиц техники.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Несмотря на победу над огнем по всей стране, Особый противопожарный режим продолжает действовать в пяти субъектах РФ: на всей территории Севастополя, Республики Крым, Еврейской АО, в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края, в шести образованиях Хабаровского края.

И хотя лесопожарный сезон пока не закрыт, в МЧС уже подвели итоги. "В этом году от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов. Частично или полностью сгорели более 60 жилых домов и 14 социально значимых объектов. От перехода огня с палов сухой травы пострадали еще больше населенных пунктов - 24. В них полностью сгорели или были повреждены 260 строений, 35 частных жилых домов, более 60 нежилых, 50 садовых домов, а также свыше 100 хозпостроек. Пострадали два человека", - такие данные сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым ДФО Еврейская АО ДФО Хабаровский край Лесные пожары

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