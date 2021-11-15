В Росстате рассказали, как будут сводить данные переписи

Для проверки сведений, собранных в процессе переписи, будут использоваться административные данные, а в ряде случаев - будет запрашиваться информация у ресурсоснабжающих организаций. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков, выступая на пресс-конференции в Калининграде.

Он подчеркнул, что сейчас предстоит большая работа по своду данных из всех источников. По его словам, каждый житель страны будет учтен, даже если человек по каким-либо причинам не смог переписаться.

"В любом случае, собранные данные нам предстоит перепроверять, поэтому мы будем пользоваться сведениями из административных источников - ЗАГСов, МВД и других ведомств. Посчитаны будут все", - уточнил глава Росстата.

Малков обратил внимание, что в некоторых регионах наблюдается снижение численности населения. Эти данные будут также перепроверяться, в том числе с использованием информации, которой располагают ресурсоснабжающие компании.

Он подчеркнул, что всего во время переписи работали почти 270 тысяч переписчиков, также впервые россияне могли заполнить переписные листы самостоятельно в электронном виде на портале госуслуг.

"В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях, а в январе уже покажем первые оперативные итоги по численности населения. До конца следующего года будут опубликованы полные данные", - заключил Малков.