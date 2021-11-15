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15.11.2021 17:32
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши

Текст: Дмитрий Гончарук

У Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: REUTERS
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Ранее в понедельник вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил исключить Россию и Беларусь из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе.

"Я думаю, что это абсолютно недостойное заявление. Если речь идет о международных организациях, то главная из них - ООН. А Россия входит в число стран - основателей Организации Объединенных Наций. Куда Польша, кстати, вступила позже. Что касается других организаций, например ОБСЕ, Россия стояла у истоков создания вместе с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких", - сказал Джабаров RT.

Что касается предложения об исключении России из спортивных состязаний, то причиной может служить боязнь конкуренции, добавил сенатор.

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