В Совфеде назвали недостойным заявление вице-премьера Польши

У Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в понедельник вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил исключить Россию и Беларусь из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе.

"Я думаю, что это абсолютно недостойное заявление. Если речь идет о международных организациях, то главная из них - ООН. А Россия входит в число стран - основателей Организации Объединенных Наций. Куда Польша, кстати, вступила позже. Что касается других организаций, например ОБСЕ, Россия стояла у истоков создания вместе с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких", - сказал Джабаров RT.

Что касается предложения об исключении России из спортивных состязаний, то причиной может служить боязнь конкуренции, добавил сенатор.