Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

Международная платежная система Visa разослала банкам письмо с сообщением об отмене комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Об этом пишет "Коммерсант".

Сейчас банки платят 3 рубля за интерчейндж, 10 центов платежной системе и 0,05% - за переводы внутри страны. С клиентов при этом берут не менее 1% от суммы перевода. Как отметили в Visa, система не регулирует комиссии, которые устанавливаются банками для клиентов: тарифы могут сохраниться даже после обнуления платежей в адрес платежной системы.

Как считают участники рынка, таким решением Visa пытается выдержать конкуренцию с СБП, доля которой заметно растет. В третьем квартале россияне перевели через Систему быстрых платежей 1,4 триллиона рублей, а в текущем квартале ожидается сумма около двух триллионов.

Ранее комиссию за переводы по номеру телефона отменила другая крупнейшая международная платежная система - Mastercard. По мнению опрошенных изданием экспертов, на этом фоне можно ожидать изменений в тарифных сетках банков, поскольку в их интересах сохранить рынок переводов с карты на карту и обеспечить свои доходы.