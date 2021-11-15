Владимир Путин рассказал о миграционном кризисе и транзите газа

Россия готова всячески содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Владимир Путин надеется, что в ближайшее время президент Беларуси и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель пообщаются напрямую, по крайней мере, из разговоров с ними он понял, что они готовы. Так что удастся наладить прямой контакт между Евросоюзом и Минском. Президент напомнил, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами. Причины созданы странами Запада и носят и политический, и военный, и экономический характер. Беларусь здесь ни при чем. В Европе очень высокие социальные пособия для мигрантов, заметил Путин. Конечно, люди туда тянутся.

"Все время мы слышали о том, что во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера, но когда на границе между Беларусью и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, - ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - подчеркнул он.

Россия здесь абсолютно ни при чем. "На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей... Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд - люди покупают билеты и полетели", - пояснил президент. "Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", - сказал он.

Владимир Путин впервые слышит о заявлениях Александра Лукашенко, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу. "Он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - заметил он и напомнил, что с Киевом уже была история, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и на транзит не удалось договориться по основным параметрам контрактов. "Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе", - сказал президент. Так что теоретически Лукашенко может дать указание по перекрытию российских поставок в Европу. Хотя это будет нарушением транзитного контракта, и Путин надеется, что до этого не дойдет. "Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций", - добавил он. Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы и не способствовало бы развитию отношений Москвы с Беларусью как с транзитной страной, заявил президент.

Не видел Путин и заявлений о том, что якобы готовится военное вторжение России на Украину и об этом США, мол, предупреждают партнеров в ЕС. Но считает их алармистскими. США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря, используя стратегическую авиацию, заметил он. И это серьезный вызов для России. У минобороны было предложение тоже провести в этой акватории незапланированные учения, но президент счел это нецелесообразным - "нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там". Поэтому решили ограничиться сопровождением самолетов и кораблей.

Россия в одностороннем порядке прекращала полеты своей стратегической авиации, но, не дождавшись ответного шага от американских партнеров, возобновила их несколько лет назад, заявил также президент. "Мы подождали, подождали - и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - сообщил Путин.

Президент также заметил, что Россию все время "пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не исполняем". "Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что, по вашему мнению, Россия по Минским соглашениям должна была бы сделать, - ответа нет", - сказал он. Прямо говорят: не можем сформулировать.

"Я не шучу, именно такой диалог", - добавил Путин и еще раз напомнил, что Москва - не сторона внутриукраинского конфликта. Киев применяет беспилотники "Байрактары" в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. "Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - заметил он.

"А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше", - подчеркнул президент. "Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну пусть знают, что мы и не расслабляемся", - заметил он.

Еще одна тема беседы - либерализм. "Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу", - заметил Владимир Путин.

"Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант", - считает он. Президент процитировал Достоевского: "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги".

"Но это не истинный либерализм", - заметил он. Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет такого внутреннего механизма, как свобода мысли, подчеркнул Путин. Так что дискуссия между славянофилами и западниками "немножко поверхностная", считает он. "Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели", - заметил президент.